Eestlased tegid Tai velotuuril igavusest nalja, mis päädis vahefiniši võiduga

Jalgrattasport
Mihkel Räim.
Mihkel Räim. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Jalgrattasport

Tais jätkuval printsess Maha Chakri Sirindhorn velotuuri (UCI 2.1) kolmandal etapil sõitsid pikalt jooksikute grupis eestlased Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team) ja Mihkel Räim (Quick Pro Team).

Kolmas, 140-kilomeetrine etapp lõppes raske viie kilomeetri pikkuse tõusu otsas. Etapi algul lasti kaks ratturit peagrupist minema. Esimeses vahefinišis aitasid Nisu ja Norman Vahtra oma tiimikaaslast, kuid boonussekundite saamine ebaõnnestus. Samas muutus grupp aktiivsemaks ja omakorda pääsesid veel kaks ratturit eest ära, vahendab ejl.ee.

Kui peagrupp uuesti liiga rahulikult sõitma jäi, naljatles Räim, et peab vist ise proovima rünnata. Nii ta tegigi ja kutsus Nisu endaga kaasa. "See oli selline poolnaljaga litter, mis sai reaalsuseks," kirjutas Nisu sotsiaalmeedias. "Hakkasime siis astuma ja saime kiirelt eest teised kätte. Varsti tuli teine vahefiniš, mille ma võitsin ja peale seda ründas Mihkel uuesti, et need ratturid maha jääksid, kes väga tööd ei viitsinud või tahtnud teha. Kuna väljas oli 35-40 kraadi, siis iga pingutus üle piiri, nagu selle vahefiniši puhul oli, küpsetas kohe ära ja mul läks aega, et taastuda ja uuesti jaksata normaalseid vahetusi võtta."

Peagrupp püüdis eestlased siiski tõusu all kinni. Esikoha pälvis Vadim Pronskiy (Terengganu Cycling Team; 3:16.13). Vahtra (+3.58) sai 52., Martti Lenzius (Quick Pro Team; +7.40) 74., Markus Pajur (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team; +10.14) 81., Nisu 82. ja Räim (+12.37) 101. koha.

Velotuuri üldarvestuses on Vahtra (+4.08) 51., Lenzius (+7.50) 75., Nisu (+10.17) 80., Pajur (+10.24) 82. ja Räim (+12.47) 101. positsioonil. Esikohta hoiab Pronskiy. Punktiarvestuses on Nisu neljas. Neljandal etapil on pikkust 154,2 kilomeetrit.

Toimetaja: Henrik Laever

Eestlased tegid Tai velotuuril igavusest nalja, mis päädis vahefiniši võiduga

