X!

TÄNA OTSE | Kas Saksamaa paar suudab kuldmedalist kinni hoida?

Iluuisutamine

Täna kell 20.45 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise MM-ilt Prahas, kus jagatakse välja esimesed medalid paarissõidus. Võistlust kommenteerivad Anu Säärits, Liina-Grete Lilender ja Eva-Lotta Kiibus.

Kolmapäeval toimunud lühikava järel haaras esikoha Saksamaa paar Minerva Fabienne Hase ja Nikita Volodin, kes kogusid 79,78 punkti. Neist on kõigest 0,33 punkti kaugusel Gruusia esindajad Anastasia Metelkina ja Luka Berulava.

Kolmandal kohal on vabakava eel Kanada paar Lia Pereira ja Trennt Michaud, kes said kohtunikelt 75,52 punkti. Ülejäänud paarid kaotavad liidritele juba ligi ning enam kui kümne punktiga.

