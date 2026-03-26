Mätik jäi Hollandis küljetuule tõttu napilt teise gruppi

Esimesest grupist jäi eestlane küljetuules väga napilt maha. "Olen 18. kohaga rahul, kuigi natuke jääb kripeldama, sest oleksin tõenäoliselt parema positsiooniga viimasel ringil küljetuule lõigule minnes suutnud ka esimesse gruppi jääda," rääkis Mätik.

"Olin alati grupi ees, kuid viimasel ringil sattusin küljetuule lõigul lihtsalt halba kohta. Samas on velotuuril jäänud veel neli etappi ja ka järgmistel päevadel on kindlasti küljetuult oodata," lisas ta.

Esikoha pälvis hollandlane Roy Hoogendoorn (Metec – SOLARWATT p/b Mantel; 3:15.53). Teise eestlasena stardis olnud Karl Kurits (Lucky Sport Cycling Team) finišisse ei jõudnud ning velotuuri ei jätka. Teisel etapil sõidetakse 10,9-kilomeetrine temposõit.