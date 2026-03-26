X!

Kaks aastat tagasi põhiturniiri võitnud Rangers jäi taas play-off'ist välja

New York Rangersi mängijad ja peatreener Mike Sullivan. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Jäähokiliigas NHL sai New York Rangersist esimene idakonverentsi meeskond, kel kadus võimalus Stanley karikavõistlustele pääseda.

Rangersi saatus sai selgeks läinud ööl Torontos, kus jäädi kodumeeskonnale Maple Leafsile 3:4 (0:2, 2:1, 1:1) alla. Maple Leafsi võitu panustasid väravaga Jake McCabe, Nick Robertson, Dakota Joshua ja John Tavares ning Joseph Woll sooritas postide vahel 40 tõrjet.

Mika Zibanejad viskas Rangersi kasuks väravat, seejuures tegi mõlemale eeltöö Alexis Lafreniere, kes ka hoolitses teise perioodi keskel külaliste avavärava eest.

Peaaegu täpselt kahe aasta eest esimese klubina koha Stanley karikamängudel kindlustanud ja lõpuks põhiturniiri võitjaks tulnud Rangers jäi mullu kuue punkti kaugusele play-off kohast. Tänavu kadus neil Vancouver Canucksi järel teise meeskonnana võimalus Stanley karika eest heidelda.

Rangersi allakäik algas tegelikult juba mõni aasta varem, kui eelmine peamänedžer Jeff Gorton vallandati ja tema asemel palgati Chris Drury, kes ei ole draft'idest andekaid noori mängumehi leidnud ja teinud mitu kummastavat vahetustehingut.

Drury tegi jaanuaris Rangersi fännidele avaliku pöördumise, milles tõdes, et meeskond peab suunamuutuse tegema ja lähiaastatel keskenduma noorte mängijate arendamisele, draftivalikute kogumisele ja palgafondi (cap space) kordasaamisele ehk sisuliselt lehvitas juba hooaja keskel valget lippu.

Teises kolmapäeval toimunud mängus alistas Boston Bruins võõral jääl lisaaja avaminuti väravast Buffalo Sabresi 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0). Külaliste võiduvärava viskas Pavel Zacha.

