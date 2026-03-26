Noormeeste U-17 koondis alustas valikturniiri kaotusega

Eesti algkoosseisu kuulusid Harly Ollin, Andreas Põder, Ronald Sammul, Jaron Silm, Carl Eric Hugo Koit, Robert Kaasik, kapten Andero Kaares, Aston Visse, Karl-Tristan Lorenz, Artjom Timakov ja Uku Korjus. Robert Mihhalevski ja Karel Isok jäid kohtumisest eemale kollaste kaartide tõttu, vahendab jalgpall.ee.

Iisrael asus kohtumist juhtima kaheksandal minutil, kui täpne oli Noam Goldenberg. Teise tabamuse lõi Foad Ghanayim, kui käimas oli matši esimene lisaminut. Eesti sooritas kokku kaheksa pealelööki, kuid seekord tabamuseni ei jõutud.

Järgmisena kohtub Eesti 28. märtsil Fääri saartega ning 31. märstil võetakse mõõtu Inglismaaga. Eestil on võõrustajana 25. mail algavale EM-finaalturniirile koht tagatud.