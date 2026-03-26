TÄNA OTSE | Aleksandr Selevko esitab MM-il lühikava

Täna kell 14.10 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise MM-ilt Prahas, kui jääle tulevad meesüksiksõitjad. Võistlust kommenteerivad Anu Säärits, Liina-Grete Lilender ja Eva-Lotta Kiibus.

Stardinimekirjas on kokku 36 meest ning eelviimases, viiendas grupis tuleb esimesena jääle Aleksandr Selevko. Eestlase stardiaeg on kell 16.05. Selevko sai tänavusel EM-il viienda koha ja oli üllatusi pakkunud taliolümpiamängudel kuueteistkümnes.

Tiitlikaitsjana tuleb jääle USA tiimiga olümpial kulla võitnud, kuid individuaalselt alles kaheksandaks jäänud Ilia Malinin. Alati on ohtlik aina hõbedaid koguv Yuma Kagiyama Jaapanist. Lisaks USA, Kanada ja Jaapani tippudele kuuluvad soosikute ringi Cha Junhwan Lõuna-Koreast, Euroopa meister Nika Egadze Gruusiast, Adam Siao Him Fa Prantsusmaalt ning Matteo Rizzo ja Daniel Grassl Itaaliast.