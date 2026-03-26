Rõbakina tegi taas Pegulale ära

Tennis
Jessica Pegula ja Jelena Rõbakina.
Jessica Pegula ja Jelena Rõbakina. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

WTA kõrgeima kategooria tenniseturniiril Miamis jõudsid kolmapäeval poolfinaali maailma esireket Arina Sabalenka ja teine reket Jelena Rõbakina.

Rõbakina kohtus veerandfinaalis ameeriklanna Jessica Pegulaga (WTA 5.). Kui esimesest neljast omavahelisest matšist kolm võitis Pegula, siis viimased viis mängu on kaldunud Rõbakina kasuks. Maailma teine reket teenis viienda järjestikuse võidu Miamis veidi enam kui kaks tundi kestnud mängu järel 2:6, 6:3, 6:4.

"Jessica mängib kiiret tennist ja tema pallid lendavad alati madalalt. Õnneks suutsin oma rütmi leida, sest teises setis ma enam ei kiirustanud nii palju ja võitsin olulised geimid," rääkis Rõbakina matši järel.

Miamis varem kahel korral finaali jõudnud Rõbakina kohtub poolfinaalis mulluse võitja Sabalenkaga, kes lülitas 6:4, 6:4 võiduga konkurentsist välja kodupubliku toetust nautinud Hailey Baptiste'i (WTA 45.). Teise finalisti selgitavad omavahel välja Coco Gauff (WTA 4.) ja Karolina Muchova (WTA 14.).

Meeste turniiril lõppes veerandfinaalis üllatusmehe Martin Landaluce (ATP 151.) teekond. Läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud hispaanlane pidi tunnistama tasavägises lahingus Jiri Lehecka (ATP 22.) 7:6 (1), 7:5 paremust. Landaluce alistas teel veerandfinaali kolm asetusega vastast ja oli viimase 30 aasta jooksul madalaima edetabelikohaga mängija, kes Miamis nii kaugele jõudnud. Järgmises maailma edetabelis tõuseb ta 103. positsioonile.

Prantslane Arthur Fils (ATP 31.) jõudis kaheksa parema hulka dramaatilise võiduga, kui päästis Tommy Pauli (ATP 23.) vastu otsustava seti tie-break'is neli matšpalli, pöörates 2:6 kaotusseisu 8:6 võiduks. Kusjuures kõik kolm setti vajasid kiiret lõppmängu ning Fils'i võidunumbriteks kujunesid 6:7 (3), 7:6 (4), 7:6 (6).

Fils ja Lehecke lähevad poolfinaalis vastamisi. Ülejäänud poolfinalistid selguvad neljapäeval paaridest Francisco Cerundolo (ATP 19.) - Alexander Zverev (ATP 4.) ja Frances Tiafoe (ATP 20.) - Jannik Sinner (ATP 2.).

Rõbakina tegi taas Pegulale ära

Rõbakina tegi taas Pegulale ära

Malõginal ei õnnestunud Prantsusmaal põhiturniirile pääseda

Põnevusmängu lisaajal enda kasuks kallutanud Kalev/Cramo pääses poolfinaali

Tartu ei suutnud kodusaalis otsustavas geimis võita ühtegi punkti Uuendatud

Kullasoosikuid lahutab paarissõidu lühikava järel vähem kui pool punkti Uuendatud

