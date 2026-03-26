X!

Murray viskas 53 punkti ja Jokic oli ülilähedal 20-20-20 mängule

Nikola Jokic ja Jamal Murray. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpalliliigas NBA sai Denver Nuggets oma staarduo vedamisel kodus jagu Dallas Mavericksist 142:135 (34:33, 34:26, 43:41, 31:35).

Jamal Murray tabas võitjate poolel 14 kolmepunktiviskest lausa üheksa ning kogus oma hooaja tippmarki tähistavad 53 punkti, saades kirja veel kuus lauapalli ja neli resultatiivset söötu. Oma karjääri punktirekordi kordamisest jäi Murrayl puudu kaks punkti.

Nikola Jokic sooritas kolmandat mängu järjest kolmikduubli. Kui päev varem jäi tema arvele 23 punkti, 17 lauapalli ja 17 resultatiivset söötu, siis Mavericksi vastu viskas serblane 23 punkti, hankis 21 lauapalli ja andis 19 korvisöötu, seejuures patustas vaid ühe pallikaotusega.

Nuggetsi peatreener David Adelman oli oma staarduo esitusest vaimustuses: "Mängujuhilt 53 punkti ning tsentrilt 23-21-19. Lihtsalt uskumatud numbrid NBA parimalt duolt!"

Viiendat mängu järjest kaotusega leppima pidanud Mavericksi vedas rünnakul kollanokk Cooper Flagg, kes viskas 26 punkti, võttis kaheksa lauapalli ja jagas seitse tulemuslikku söötu.

Põhiturniiri lõppfaasis järjest paremasse hoogu minev Nuggets (46-28) jätkab läänekonverentsis neljandal kohal, Mavericks (23-50) on 13. positsioonil.

Tiitlikaitsja Oklahoma City Thunderi 12-mänguline võiduseeria katkes Bostonis, kus kaotati sealsele Celticsile 109:119 (31:20, 22:29, 30:39, 26:31). Jaylen Brown tõi võitjate parimana 31 punkti, millest 14 tõi kolmandal veerandil. Jayson Tatum toetas teda 19 punkti ja 12 lauapalliga. Thunderi särgis kerkis üleplatsimeheks Shai Gilgeous-Alexander, kes jõudis suurepärase visketäpsuse juures 33 punktini.

Thunderil (57-16) on läänes lähima jälitaja San Antonio Spursi ees kahevõiduline edumaa. Celtics (48-24) asub idas teisel kohal, olles liidrist Detroit Pistonsist nelja võidu kaugusel.

Teised tulemused:

Los Angeles Clippers - Toronto Raptors 119:94
Golden State Warriors - Brooklyn Nets 109:106
Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks 130:99
Minnesota Timberwolves - Houston Rockets 110:108 (la.)
Utah Jazz - Washington Wizards 110:133
Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 98:123
Cleveland Cavaliers - Miami Heat 103:120
Detroit Pistons - Atlanta Hawks 129:130 (la.)
Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 130:137
Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 157:137

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

09:11

25.03

Põnevusmängu lisaajal enda kasuks kallutanud Kalev/Cramo pääses poolfinaali

25.03

NBA laieneb ilmselt Seattle'isse ja Las Vegasesse

25.03

Veesaare koduülikool vahetab treenerit

25.03

Jokic tassis kolmikduubliga Nuggetsi napi võiduni

25.03

Žalgiris leidis teisel poolajal oma rütmi ja alistas Bayerni

24.03

Tartu Ülikool murdis lisaajal Pärnu Transcomi vastupanu

24.03

Riia VEF pani kolmandal veerandajal kaitse lukku ja pääses poolfinaali

24.03

Kosareva oli tiimi resultatiivseim, Asi ja Bratka kaotasid karikafinaali

24.03

Wembanyama tegi taas särava esituse: olen MVP auhinna peale mõelnud küll

23.03

TalTech/Alexela kaotas teise mängu ja piirdus veerandfinaaliga

23.03

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

23.03

Kullamäe korjas 23 punkti, aga kõigi pilgud röövis vastaste tagamängija

23.03

Washington Wizardsi kurb seeria ei taha lõppeda

22.03

Kalev/Cramo viis ühisliiga veerandfinaali otsustavasse mängu

videod

sport.err.ee uudised

12:48

TÄNA OTSE | Kas Saksamaa paar suudab kuldmedalist kinni hoida?

12:19

Mätik jäi Hollandis küljetuule tõttu napilt teise gruppi

11:59

Kaks aastat tagasi põhiturniiri võitnud Rangers jäi taas play-off'ist välja

11:15

Noormeeste U-17 koondis alustas valikturniiri kaotusega

10:45

Mihkels ei suutnud Belgia ühepäevasõidul mullust saavutust korrata

10:15

TÄNA OTSE | Aleksandr Selevko esitab MM-il lühikava

09:46

Rõbakina tegi taas Pegulale ära

09:11

08:34

Barcelona lõi Reali võrku kuus palli

08:12

Tabasalu oli kodusaalis parem Mellast

25.03

Malõginal ei õnnestunud Prantsusmaal põhiturniirile pääseda

25.03

Kullasoosikuid lahutab paarissõidu lühikava järel vähem kui pool punkti Uuendatud

25.03

Vahetusest sekkunud Kirpu vajas värava löömiseks vaid kolme minutit

25.03

ETV spordisaade, 25. märts

25.03

Tartu ei suutnud kodusaalis otsustavas geimis võita ühtegi punkti Uuendatud

loetumad

25.03

Langerbaur nihutas MM-il rekordit, Petrõkinalt taas korralik lühikava Uuendatud

25.03

Henry Sildaru võitis pargisõidu MK-etapi kvalifikatsiooni

25.03

Suri kahel OM-il käinud purjetaja Imre Taveter

25.03

Põnevusmängu lisaajal enda kasuks kallutanud Kalev/Cramo pääses poolfinaali

24.03

Sildarud pääsesid rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja

25.03

Lepistu: minu profikarjäär on 95-protsendilise tõenäosusega läbi

25.03

VIDEO | Petrõkina andis kaskaadiga veidi punkte ära, aga võitles lõpuni

24.03

Selgusid Petrõkina ja Langerbauri kolmapäevased stardiajad MM-il

25.03

Tartu ei suutnud kodusaalis otsustavas geimis võita ühtegi punkti Uuendatud

25.03

Kullasoosikuid lahutab paarissõidu lühikava järel vähem kui pool punkti Uuendatud

