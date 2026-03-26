Murray viskas 53 punkti ja Jokic oli ülilähedal 20-20-20 mängule

Jamal Murray tabas võitjate poolel 14 kolmepunktiviskest lausa üheksa ning kogus oma hooaja tippmarki tähistavad 53 punkti, saades kirja veel kuus lauapalli ja neli resultatiivset söötu. Oma karjääri punktirekordi kordamisest jäi Murrayl puudu kaks punkti.

Nikola Jokic sooritas kolmandat mängu järjest kolmikduubli. Kui päev varem jäi tema arvele 23 punkti, 17 lauapalli ja 17 resultatiivset söötu, siis Mavericksi vastu viskas serblane 23 punkti, hankis 21 lauapalli ja andis 19 korvisöötu, seejuures patustas vaid ühe pallikaotusega.

Nuggetsi peatreener David Adelman oli oma staarduo esitusest vaimustuses: "Mängujuhilt 53 punkti ning tsentrilt 23-21-19. Lihtsalt uskumatud numbrid NBA parimalt duolt!"

Viiendat mängu järjest kaotusega leppima pidanud Mavericksi vedas rünnakul kollanokk Cooper Flagg, kes viskas 26 punkti, võttis kaheksa lauapalli ja jagas seitse tulemuslikku söötu.

Põhiturniiri lõppfaasis järjest paremasse hoogu minev Nuggets (46-28) jätkab läänekonverentsis neljandal kohal, Mavericks (23-50) on 13. positsioonil.

Tiitlikaitsja Oklahoma City Thunderi 12-mänguline võiduseeria katkes Bostonis, kus kaotati sealsele Celticsile 109:119 (31:20, 22:29, 30:39, 26:31). Jaylen Brown tõi võitjate parimana 31 punkti, millest 14 tõi kolmandal veerandil. Jayson Tatum toetas teda 19 punkti ja 12 lauapalliga. Thunderi särgis kerkis üleplatsimeheks Shai Gilgeous-Alexander, kes jõudis suurepärase visketäpsuse juures 33 punktini.

Thunderil (57-16) on läänes lähima jälitaja San Antonio Spursi ees kahevõiduline edumaa. Celtics (48-24) asub idas teisel kohal, olles liidrist Detroit Pistonsist nelja võidu kaugusel.

Teised tulemused:

Los Angeles Clippers - Toronto Raptors 119:94

Golden State Warriors - Brooklyn Nets 109:106

Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks 130:99

Minnesota Timberwolves - Houston Rockets 110:108 (la.)

Utah Jazz - Washington Wizards 110:133

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 98:123

Cleveland Cavaliers - Miami Heat 103:120

Detroit Pistons - Atlanta Hawks 129:130 (la.)

Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 130:137

Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 157:137