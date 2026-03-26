Barcelona lõi Reali võrku kuus palli

Jalgpalli naiste Meistrite liigas oli kolmapäeval korralik väravatesadu, kui Barcelona alistas veerandfinaali avamängus igirivaali Madridi Reali 6:2 ja Müncheni Bayern oli Manchester Unitedist parem 3:2.

Külalisnaiskonna rollis olnud Barcelonal kulus väravaarve avamiseks kuus minutit, kui sihile jõudis Ewa Pajor ning seitse minutit hiljem kasvatas eduseisu Esmee Brugts. Realile pakkus lootust Linda Caicedo 30. minuti tabamus, aga vaid kaks minutit hiljem vastas Barcelona poolelt väravaga Irene Paredes.

Pajor ja Vicky Lopez viisid teise poolaja alguses Barcelona ette 5:1. Caicedo sai 66. minutil veel ühe värava kirja ning mängu lõppseisu vormistas 89. minutil penaltist Barcelona talisman Alexia Putellas.

Barcelona on sel hooajal võitnud suurrivaali vastu kõik neli kohtumist ning läheb Realiga uuesti vastamisi juba tuleval pühapäeval, kui kohtutakse koduste meistrivõistluste raames. Meistrite liigas mängitakse uuesti 2. aprillil. Kui Barcelona väldib kordusmängus krahhi, siis jõutakse Meistrite liigas nelja parema sekka kaheksandat hooaega järjest.

Bayern asus võõrsil Man Unitedi vastu Pernille Harderi väravast juhtima kõigest kahe minuti järel. Maya Le Tissier viigistas 24. minutil eduka penaltilöögiga ja poolajale mindi 1:1 viigiseisul. Harder lõi 71. minutil oma teise värava ja kuigi Hanna Lundkvist taastas peagi viigiseisu, siis lõppsõna jäi ikkagi Bayernile ning 84. minutil skooris külaliste võiduvärava vahetusest sekkunud Momoko Tanikawa.

Korduskohtumised peetakse 1.-2. aprillil. Finaal leiab aset 23. mail Oslo Ullevaali staadionil.