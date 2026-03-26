Tabasalu oli kodusaalis parem Mellast

Esimene poolaeg algas tasavägiselt, ent Tabasalu saavutas 27. minutil Gertu Jõhvikase ja Janette Vihandi väravatest neljaväravalise eduseisu. Enne poolaja lõppu vähendas Mella kaotusseisu kahepunktiliseks.

Teise poolaja alguses teenis Jõhvikas punase kaardi kolme kaheminutilise mängust eemaldamise kogumise eest ning Anastassia Volkova vähendas seejärel tasapisi vahet kuni 41. minutiks oli seis viigis 25:25. Tabasalu läks aga peagi juhtima ning hoidis eduseisu lõpuni.

Gertu Jõhvikas ja Hannah Mänd viskasid mõlemad võitjate parimana seitse väravat, Mella edukaim oli Volkova kaheksa tabamusega.

Neljapäeval kohtuvad omavahel Mistra ja SK Tapa/Tapa valla Spordikool.