Tabasalu oli kodusaalis parem Mellast

HC Tabasalu alistas KPK Mella.
HC Tabasalu alistas KPK Mella. Autor/allikas: Peeter Muruste/HC Tabasalu
Käsipalli naiste meistriliigas alistas HC Tabasalu kolmapäeval kodusaalis Käsipalliklubi Mella 34:32 (19:17).

Esimene poolaeg algas tasavägiselt, ent Tabasalu saavutas 27. minutil Gertu Jõhvikase ja Janette Vihandi väravatest neljaväravalise eduseisu. Enne poolaja lõppu vähendas Mella kaotusseisu kahepunktiliseks.

Teise poolaja alguses teenis Jõhvikas punase kaardi kolme kaheminutilise mängust eemaldamise kogumise eest ning Anastassia Volkova vähendas seejärel tasapisi vahet kuni 41. minutiks oli seis viigis 25:25. Tabasalu läks aga peagi juhtima ning hoidis eduseisu lõpuni.

Gertu Jõhvikas ja Hannah Mänd viskasid mõlemad võitjate parimana seitse väravat, Mella edukaim oli Volkova kaheksa tabamusega.

Neljapäeval kohtuvad omavahel Mistra ja SK Tapa/Tapa valla Spordikool.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

25.03

Sajanda koondisemängu kirja saanud Jaanimaa: tahan väärikalt lõpetada

24.03

Saksamaa käsipallimeister leidis kadunuks peetud trofee oma keldrist

21.03

Eesti käsipallikoondis pani Küprose kindlalt paika

19.03

Käsipallikoondis sai tähtsa mängu eel olulise õppetunni

19.03

Eesti käsipallikoondis alistas Suurbritannia ka teist korda

19.03

HC Tabasalu võitis napilt SK Tapa/Tapa valla Spordikooli

18.03

Eesti käsipallikoondis alustas tähtsat nädalat kindla võiduga

17.03

Saksamaal lepingut pikendanud Priskus: teeme koondises korrektuurid

16.03

Eesti käsipallikoondist ootab edasilükatud valikmäng

16.03

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

12.03

Kehra säilitas kolmanda koha lootuse, Serviti ja Tapa võtsid võidupunktid

11.03

Eesti käsipallikoondis valmistub õnnetuse tõttu ära jäänud mänguks

05.03

Viljandi ja Serviti hankisid võidupunkte

04.03

Mistra kindustas meistriliigas teist kohta

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:48

TÄNA OTSE | Kas Saksamaa paar suudab kuldmedalist kinni hoida?

12:19

Mätik jäi Hollandis küljetuule tõttu napilt teise gruppi

11:59

Kaks aastat tagasi põhiturniiri võitnud Rangers jäi taas play-off'ist välja

11:15

Noormeeste U-17 koondis alustas valikturniiri kaotusega

10:45

Mihkels ei suutnud Belgia ühepäevasõidul mullust saavutust korrata

10:15

TÄNA OTSE | Aleksandr Selevko esitab MM-il lühikava

09:46

Rõbakina tegi taas Pegulale ära

09:11

Murray viskas 53 punkti ja Jokic oli ülilähedal 20-20-20 mängule

08:34

Barcelona lõi Reali võrku kuus palli

08:12

Tabasalu oli kodusaalis parem Mellast

25.03

Malõginal ei õnnestunud Prantsusmaal põhiturniirile pääseda

25.03

Kullasoosikuid lahutab paarissõidu lühikava järel vähem kui pool punkti Uuendatud

25.03

Vahetusest sekkunud Kirpu vajas värava löömiseks vaid kolme minutit

25.03

ETV spordisaade, 25. märts

25.03

Tartu ei suutnud kodusaalis otsustavas geimis võita ühtegi punkti Uuendatud

loetumad

25.03

Langerbaur nihutas MM-il rekordit, Petrõkinalt taas korralik lühikava Uuendatud

25.03

Henry Sildaru võitis pargisõidu MK-etapi kvalifikatsiooni

25.03

Suri kahel OM-il käinud purjetaja Imre Taveter

25.03

Põnevusmängu lisaajal enda kasuks kallutanud Kalev/Cramo pääses poolfinaali

24.03

Sildarud pääsesid rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja

25.03

Lepistu: minu profikarjäär on 95-protsendilise tõenäosusega läbi

25.03

VIDEO | Petrõkina andis kaskaadiga veidi punkte ära, aga võitles lõpuni

24.03

Selgusid Petrõkina ja Langerbauri kolmapäevased stardiajad MM-il

25.03

Tartu ei suutnud kodusaalis otsustavas geimis võita ühtegi punkti Uuendatud

25.03

Kullasoosikuid lahutab paarissõidu lühikava järel vähem kui pool punkti Uuendatud

