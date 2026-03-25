Malõginal ei õnnestunud Prantsusmaal põhiturniirile pääseda

Üksikmängus ei pääsenud Malõgina napilt põhiturniirile, kuigi ta on peale saanud eelmistel W50 turniiridel, kui tema edetabelikoht oli praegusest isegi madalam, kirjutab Tennisnet.ee.

Nüüd oli Malõgina kvalifikatsioonis esimesena asetatud, ent pärast Rumeenia tennisisti Andrea Prisacariu 7:5, 6:4 alistamist kaotas Eesti esireket Jekaterina Kazionovale (WTA 386.) 2:6, 6:7. Kui Malõgina sai 2019. aastal Pärnus oma karjääri esimese ITF-i tiitli, võitis ta finaalis just Kazionovat.

Kolmapäeval pidi Malõgina koos 19-aastase Bulgaaria tulevikulootuse Elizara Yanevaga vastu võtma kaotuse paarismänguturniiri esimeses kohtumises, kui kindlalt 0:6, 2:6 jäädi alla esimesena asetatud Suurbritannia paarile Madeleine Brooks - Amelia Rajecki.