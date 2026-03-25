Vahetusest sekkunud Kirpu vajas värava löömiseks vaid kolme minutit

Katrin Kirpu (paremal) Eesti koondise särgis Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Eesti naiste jalgpallikoondise ründaja Katrin Kirpu lõi järjekordse värava, aidates oma koduklubi Zagrebi Agrami Horvaatia naiste karikavõistlustel poolfinaali.

Agram alistas veerandfinaalis karikakaitsja Osijeki 3:1. Kirpu jälgis 1:1 viiki jäänud avapoolaega pingilt, aga sekkus teiseks poolajaks, kirjutab Soccernet.ee. Koduväljakul mänginud Agram alustas teist poolaega suurepäraselt, sest samuti vahetusest sekkunud Jasna Dokovic lõi 46. minutil 2:1 ja Kirpu tegi 48. minutil lõppseisuks 3:1.

Agrami kõrval jõudsid nelja parema hulka ka Spliti Hajduk, Cakoveci Medimurje ja Dinamo. Kõik poolfinalistid mängivad Horvaatia kõrgliigas.

Tänavu jaanuaris Agramiga liitunud 21-aastane Kirpu on nüüd uue koduklubi eest löönud neli väravat - kolm Horvaatia kõrgliigas ja ühe karikavõistlustel. 

Toimetaja: Anders Nõmm

