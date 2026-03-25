Vahetusest sekkunud Kirpu vajas värava löömiseks vaid kolme minutit

Eesti naiste jalgpallikoondise ründaja Katrin Kirpu lõi järjekordse värava, aidates oma koduklubi Zagrebi Agrami Horvaatia naiste karikavõistlustel poolfinaali.

Agram alistas veerandfinaalis karikakaitsja Osijeki 3:1. Kirpu jälgis 1:1 viiki jäänud avapoolaega pingilt, aga sekkus teiseks poolajaks, kirjutab Soccernet.ee. Koduväljakul mänginud Agram alustas teist poolaega suurepäraselt, sest samuti vahetusest sekkunud Jasna Dokovic lõi 46. minutil 2:1 ja Kirpu tegi 48. minutil lõppseisuks 3:1.

Agrami kõrval jõudsid nelja parema hulka ka Spliti Hajduk, Cakoveci Medimurje ja Dinamo. Kõik poolfinalistid mängivad Horvaatia kõrgliigas.

Tänavu jaanuaris Agramiga liitunud 21-aastane Kirpu on nüüd uue koduklubi eest löönud neli väravat - kolm Horvaatia kõrgliigas ja ühe karikavõistlustel.