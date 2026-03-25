NBA laieneb ilmselt Seattle'isse ja Las Vegasesse

Nõukogu otsus ei tähenda automaatselt, et NBA laieneb 32 meeskonnani, kuid annab liigale võimaluse ametlikult potentsiaalsete partneritega läbirääkimisi pidada. "Tänane hääletus peegeldab meie juhatuse huvi uurida võimalikku laienemist Las Vegasesse ja Seattle'isse, kahele turule, mis on pikalt NBA korvpalli toetanud. Ootame järgmise sammu astumist ning huvitatud pooltega kohtumist," sõnas NBA komissar Adam Silver.

NBA-s on alates 2004. aastast mänginud 30 meeskonda, toona liitus liigaga Charlotte Bobcats. Reutersi sõnul tuleb potentsiaalsetel omanikel NBA-ga liitumiseks välja käia vahemikus 7-10 miljardit dollarit.

Mõlemad linnad on potentsiaalsele laienemisele mõeldes ka kõige loogilisemad asukohad: Seattle jäi palavalt armastatud SuperSonicsist ilma 2008. aastal, kui omanikud ei suutnud linnaga senise areeni ümberehituse või uue koduareeni ehitamise osas kokkuleppele jõuda ning meeskond kolis Oklahoma Citysse; Las Vegas on viimastel aastatel kerkinud ülivõimsaks spordituruks, kui on kümne aasta jooksul saanud nii NHL-i (Golden Knights), NFL-i (Raiders) ja peatselt ka MLB (Athletics) meeskonna. Samuti on seal enam kui 20 aastat peetud NBA suveliiga mänge.

Kui liiga peaks laienemisprotsessiga alustama, liituvad uued meeskonnad NBA-ga tõenäoliselt hooajaks 2028/29. Mõlemad hakkaks mängima läänekonverentsis, mis tähendab, et idakonverentsi koliks suure tõenäosusega kas Memphis Grizzlies või Minnesota Timberwolves ning siis jätkaks mõlemas konverentsis 16 meeskonda.