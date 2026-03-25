U-19 jalgpallikoondis kaotas EM-valikturniiril Tšehhile

Väravateta kulgenud esimese poolaja järel haaras Tšehhi kiirelt juhtohjad. Teist kolmveerandtundi oli mängitud vähem kui minut, kui vastased röövisid Eesti kaitsekolmandikul palli ning Filip Hruška lõi selle kümmekonnalt meetrilt madala löögiga võrku, vahendab jalgpall.ee.

57. minutil skooris Tšehhi ka teist korda, kui Vit Škrkon koksas võrku nurgalöögiolukorras värava ette lahtiseks jäänud palli. Seejuures oli tšehhide teise värava autoril alles hiljutisest ette näidata üsna lähedane kokkupuude Eestiga: eelmisel laupäeval käis ta väljakul oma koduklubi Ostrava Baniku duubelmeeskonna eest, kelle ridades jooksis samas mängus platsile ka Eesti meeste A-koondise ääremängija Vlasi Sinjavski.

87. minutil oli Tšehhil kasutada ka penalti, kuid Eesti väravasuud valvanud Markkus Ristimets suutis tõrjuda nii Hruška löögi kui ka tagasipõrkunud pallist värava poole saadetud ürituse. Niisiis kanti lõppseisuks tabelisse Tšehhi 2:0 võit.

Eesti U-19 koondis jätkab Helsingis toimuvat turniiri 28. märtsil kell 13, kui võtab mõõtu võõrustaja Soomega. Turniiri lõpetuseks mängib Eesti koondis 31. märtsil samuti kell 13 Ukrainaga.