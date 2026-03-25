VAATA OTSE | Kes hõivavad Miura ja Kihara poolt vabaks jäetud trooni?

Täna kell 21.00 alustavad ETV+ ja ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise MM-ilt Prahas, kus lõppeb esimene võistluspäev paarissõidu lühikavaga. Võistlust kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Valitsevate olümpiavõitjate jaapanlaste Riku Miura ja Ryuichi Kihara puudumisel on favoriidid kuldmedalile Gruusiale tänavu esimese EM-kulla paarisõidus võitnud Anastasia Metelkina ja Luka Berulava, kes tegid seejärel ajalugu ka Milano jääl. Nad on läbi aegade esimesed Gruusia sportlased, kes võitnud taliolümpiamängudel medali.

Olümpial hõbeda teeninud paari kõige ohtlikumad rivaalid on Saksamaad esindavad Minerva Fabienne Hase ja Nikita Volodin, kes said olümpiamängudel pronksi. Surmaspiraale pakkuval alal ihkavad medalit võita ka Alisa Efimova ja Miša Mitrofanov (USA), Maria Pavlova ja Aleksei Sviatšenko (Ungari) ning Lia Pereira ja Trennt Michaud (Kanada).