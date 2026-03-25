TÄNA OTSE | Kes hõivavad Miura ja Kihara poolt vabaks jäetud trooni?

Täna kell 21.00 alustavad ETV+ ja ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise MM-ilt Prahas, kus lõppeb esimene võistluspäev paarissõidu lühikavaga. Võistlust kommenteerivad Anu Säärits, Liina-Grete Lilender ja Eva-Lotta Kiibus.

Valitsevate olümpiavõitjate jaapanlaste Riku Miura ja Ryuichi Kihara puudumisel on favoriidid kuldmedalile Gruusiale tänavu esimese EM-kulla paarisõidus võitnud Anastasia Metelkina ja Luka Berulava, kes tegid seejärel ajalugu ka Milano jääl. Nad on läbi aegade esimesed Gruusia sportlased, kes võitnud taliolümpiamängudel medali.

Olümpial hõbeda teeninud paari kõige ohtlikumad rivaalid on Saksamaad esindavad Minerva Fabienne Hase ja Nikita Volodin, kes said olümpiamängudel pronksi. Surmaspiraale pakkuval alal ihkavad medalit võita ka Alisa Efimova ja Miša Mitrofanov (USA), Maria Pavlova ja Aleksei Sviatšenko (Ungari) ning Lia Pereira ja Trennt Michaud (Kanada).

Toimetaja: ERR Sport

