Ottawa nooruki debüüt NHL-is kujunes hiilgavaks

Ukraina juurtega Yakemchuk valiti 2024. aasta talendikorjes seitsmenda mehena, aga kuna 191 cm pikkune kaitsja oli tipptasemel mängimiseks veidi ebaküps, siis lihvis ta viimased poolteist aastat oma oskusi WHL-i liigas. Teisipäeval teenis ta Senatorsi kaitseliini kimbutava vigastuskriisi tõttu esmakordselt koha esinduses ning nooruki debüüt NHL-is kujunes väga edukaks.

Esimese perioodi lõpus andis Yakemchuk resultatiivse söödu Brady Tkachuki väravale ja teise perioodi keskel sai noormees ise käe valgeks, viies Senatorsi 2:0 juhtima. Paar minutit hiljem viskas Senatorsi kolmanda värava Lars Eller. Kuigi Dominik Shine ja Dylan Larkin vähendasid kaotusseisu ühele, siis enamaks Red Wings võimeline ei olnud.

"Ma olen mõlema debütandi (Yakemchuk ja Jorian Donovan - toim.) üle väga uhke. See on hetk, millest unistad kogu elu. Ja ilmselgelt tegi Yak täna suurepärase mängu," ütles Senatorsi peatreener Travis Green. "Yak on eriline mängija. Seda on selgelt näha. Meil oli täna vaja kedagi, kes otsustaks mängu saatuse ja tema sai sellega hakkama."

Veel jaanuari lõpus idakonverentsi põhjas virelenud Senators tõusis läinudöise võiduga kaheksandaks ehk viimasele wild card kohale. Viimasest kümnest mängust on suudetud võita kaheksa. Põhiturniiri lõpuni jääb Senatorsil pidada veel 11 mängu.

NHL-i resultatiivsustabelit 120 punktiga juhtiv Nikita Kutšerov aitas Tampa Bay Lightningu 6:3 (0:2, 3:1, 3:0) võiduni Minnesota Wildi üle. Kutšerov panustas võitu ühe väravasööduga, mis tõstis ta ühele pulgale Wayne Gretzkyga. Nimelt on Kutšerov ja Gretzky ainsad mehed liiga ajaloos, kes suutnud neljal järjestikusel hooajal jagada vähemalt 80 väravasöötu, kusjuures Gretzky tegi seda 13 hooaega järjest.

Kutšerovile 118 punktiga järgnev Connor McDavid tassis Edmonton Oilersi 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) võiduni Utah Mammothi üle. McDavid jõudis kahe tähiseni, kui tõusis oma esimese väravaga 400 värava klubisse ja sai teise väravaga kirja karjääri 1200. resultatiivsuspunkti. McDavidil kulus 1200 punktini jõudmiseks 784 põhiturniiri mängu, temast kiiremini on sellega hakkama saanud vaid Gretzky (504 mängu) ja Mario Lemieux (593).

Lightning asub idakonverentsis kolmandal kohal (93 punkti) ja Oilers on läänes kuues (79 p).

Teised tulemused:

Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 3:5

Calgary Flames - Los Angeles Kings 3:2 (kv.)

Dallas Stars - New Jersey Devils 4:6

Nashville Predators - San Jose Sharks 6:3

St. Louis Blues - Washington Capitals 3:0

Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 4:1

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 2:4

Florida Panthers - Seattle Kraken 5:4 (kv.)

Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 5:2

New York Islanders - Chicago Blackhawks 3:4

Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 2:3

Pittsburgh Penguins - Colorado Avalanche 2:6