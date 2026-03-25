TÄNA OTSE | Iluuisutamise MM-il lähevad jääle Petrõkina ja Langerbaur

Täna kell 14.05 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise MM-ilt Prahas, kus on esimese alana kavas naiste üksiksõidu lühikava. Võistlust kommenteerivad Anu Säärits, Liina-Grete Lilender ja Eva-Lotta Kiibus.

Pika võistlushooaja viimane tiitlivõistlus algab Praha võimsal O2 areenil Eesti koondisele olulise naiste lühikavaga, sest jääle lähevad Niina Petrõkina ja Nataly Langerbaur.

Jaanuaris Sheffieldis Euroopa meistritiitlit kaitsnud Petrõkina saavutas kuu aega hiljem Milanos olümpiadebüüdil seitsmenda koha. Petrõkina on eelviimases soojendusgrupis eelviimane sportlane ehk üldjärjekorras 26. uisutaja, kes tuleb jääle kell 16.21.

"Hooaja lõpus annab keha tunda. Kõik hakkab vaikselt valutama. Aga see on normaalne," rääkis Petrõkina maailmameistrivõistluste eel ERR-ile. "Vahetasin mõned liigutused vabakavas. Vaatasin kõik videod ära ja mõtlesin, et mõned kohad mulle väga ei meeldi. Praegu, kui tuleb viimane võistlus, tahaks näidata ilusat kava. Väiksed pisinüansid. Ma ei tea isegi, kas keegi neid märkab, aga ma ise märkan. See on kõige tähtsam!"

Kaks aastat tagasi Montrealis oma MM-debüüdi teinud Langerbaur tuleb jääle üheksandana ehk teise soojendusgrupi eelviimase uisutajana. Veebruaris võitis ta Riias toimunud Volvo Open turniiri ja oli teine kodusel Tallink Hotels Cup turniiril. Jaanuaris sai Langerbaur Euroopa meistrivõistlustel 19. koha, seejuures viis ta seal lühikavas oma rekordi 56,21 punkti peale.

"Suurvõistluste kogemust on nüüd kindlasti rohkem ja juba väga ootan seda võistlust. Konkreetset tulemust või kohta on keeruline paika panna. Eelkõige tahan anda endast maksimumi ja teha ära oma sõidud nii nagu ma oskan. Kui see õnnestub, siis jään ka tulemusega rahule," ütles Langerbaur.

MM-il kannab soosikukoormat olümpial napilt võiduta jäänud jaapanlanna Kaori Sakamoto, kel kodus juba kolm MM-kulda. Praha MM on tema viimane suurvõistlus. Valitsev maailmameister ja olümpiavõitja ameeriklanna Alysa Liu Tšehhis ei võistle.