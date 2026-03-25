Žalgiris leidis teisel poolajal oma rütmi ja alistas Bayerni

Kaunase Žalgirise mängijad. Autor/allikas: BC Žalgiris Kaunas/Facebook
Kaunase Žalgiris teenis Euroliigas teise järjestikuse võidu, kui alistas teisipäeval põhiturniiri 33. voorus kodusaalis Müncheni Bayerni 78:71 (18:18, 16:20, 29:19, 15:14).

Žalgiris pääses mängu alguses kaheksa punktiga juhtima (16:8), kuid kehvad visked kolmepunktijoone tagant aitasid Bayernil initsiatiivi haarata ning külalised juhtisid suurema osa teisest veerandajast. Kolmanda veerandi keskel tegi Žalgiris Moses Wrighti ja Dustin Sleva eestvedamisel 13:0 vahespurdi ja otsustavalt mindi eest ära viimasel perioodil, kui vahe kasvas tipphetkel 13-punktiliseks.

Avapoolajal Žalgirist mängus hoidnud Azuolas Tubelis viskas võitjate parimana 21 punkti. Wright viskas 16 punkti, millest 12 tõi teisel poolajal ning Sleva panustas võitu 11 punkti ja kuus lauapalli. Oscar da Silva vedas Bayernit 12 punktiga. Eriti kehv viskepäev oli Saksa klubi esisnaipril Andreas Obstil, kes tabas seitsmest viskest vaid ühe ja piirdus kahe punktiga.

Žalgiris asub 19 võidu ja 14 kaotusega viimasena otse play-off'i viival kuuendal kohal, Bayern on 13 võidu ja 20 kaotusega 16. positsioonil.

Tiitlikaitsja ja põhiturniiri liider Istanbuli Fenerbahce kaotas kolmandat korda viimase nelja mängu jooksul, tunnistades Tel Avivi Maccabi 94:89 (25:20, 32:23, 15:23, 22:23) paremust. Roman Sorkin tõi võitjatele 19 ja Jimmy Clark 16 punkti. Fenerbahce poolelt vastas Nando de Colo 26 punktiga.

Vaatamata kaotusele jäi Fenerbahce (23-10) ainuliidriks, sest nende lähim jälitaja Pireuse Olympiakos (22-11) kaotas võõrsil neljandal kohal asuvale Valenciale (21-12) 84:85 (23:25, 27:17, 19:25, 15:18). Valencia mänguvankrit vedas 15 punktiga Brancou Badio.

Teised tulemused:

Madridi Real - Tel Avivi Hapoel 92:83
Belgradi Partizan - ASVEL 79:78
Barcelona - Anadolu Efes 78:71
Dubai - Panathinaikos 104:107
Monaco - Milano Olimpia 90:85

