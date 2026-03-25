Maailmarekordimees Alekna heitis operatsioonilauale

"Rebestasin eelmisel nädalal täielikult oma rinnalihase. Olen väga tänulik doktor James Voosile, kellel oli võimalik mind kiiresti opereerida. Tulen tugevamana tagasi," kirjutas leedulane Instagramis.

Tema treener Mantas Jusis täpsustas ühismeedias, et Alekna rebestas rinnalihase jõusaalis kangi surudes. Eeldatav taastumisaeg on neli kuni kuus kuud ehk Alekna ei pruugi osaleda augusti alguses Birminghamis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel.

"Kõige olulisem on see, et saime kiirelt jaole ja vigastus on kontrolli all. Nüüd läheb kogu tähelepanu täielikult tervenemisele. Võtame samm-sammult, alustades liikuvuse taastamisest kuni lõpuks sportliku vormi saavutamiseni. Oleme rahulikud, sest teame, milline on sportlase iseloom, distsipliin ja töökus," kommenteeris Jusis.

Mullu aprillis heitis Alekna maailmarekordiks 75.56. Ta tuli 2022. aastal Münchenis esmakordselt Euroopa meistriks, aga OM- või MM-kulda leedulasel veel ei ole. Pariisi olümpial lõpetas Alekna jamaikalase Roje Stona järel teisena ja teenis hõbedase autasu ka eelmisel aastal Tokyos toimunud maailmameistrivõistlustel.

Birminghamis toimuv EM algab 10. augustil.