Salah jätab hooaja lõpus Liverpooliga hüvasti

33-aastane Egiptuse koondise kapten liitus 2017. aastal Liverpooliga toona klubi rekordit tähistanud 36,5 miljoni inglise naela eest pärast edukat hooaega AS Romas.

Pea kümne aasta jooksul on Salah Liverpooli edus mänginud suurt rolli: egiptlane on klubiga kroonitud kahel korral Inglismaa meistriks ning mänginud kolmes Meistrite liiga finaalis, millest võitnud ühe. Kolmel hooajal on ta valitud Inglismaa kõrgliiga parimaks mängijaks, neljal korral olnud liiga edukaim väravakütt.

"Kahjuks on see päev saabunud: see on minu hüvastijätu esimene osa. Lahkun Liverpoolist hooaja lõpus," teatas Salah teisipäeval sotsiaalmeedia vahendusel. "Ma ei oleks kunagi osanud arvata, kui tähtsaks osaks see klubi, see linn ja need inimesed minu elus saavad. Andsite mulle mu elu parimad aastad ja olen alati osa teist," tänas egiptlane Liverpooli fänne.

Salah on Liverpooli eest 435 mänguga löönud 255 väravat, mis asetavad ta klubi väravaküttide edetabelis Ian Rushi ja Rogert Hunti järel kolmandale kohale.