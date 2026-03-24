Salah jätab hooaja lõpus Liverpooliga hüvasti

Mohamed Salah
Liverpooli jalgpallimeeskonna ründaja Mohamed Salah teatas teisipäeval, et lahkub hooaja lõpus klubist.

33-aastane Egiptuse koondise kapten liitus 2017. aastal Liverpooliga toona klubi rekordit tähistanud 36,5 miljoni inglise naela eest pärast edukat hooaega AS Romas.

Pea kümne aasta jooksul on Salah Liverpooli edus mänginud suurt rolli: egiptlane on klubiga kroonitud kahel korral Inglismaa meistriks ning mänginud kolmes Meistrite liiga finaalis, millest võitnud ühe. Kolmel hooajal on ta valitud Inglismaa kõrgliiga parimaks mängijaks, neljal korral olnud liiga edukaim väravakütt.

"Kahjuks on see päev saabunud: see on minu hüvastijätu esimene osa. Lahkun Liverpoolist hooaja lõpus," teatas Salah teisipäeval sotsiaalmeedia vahendusel. "Ma ei oleks kunagi osanud arvata, kui tähtsaks osaks see klubi, see linn ja need inimesed minu elus saavad. Andsite mulle mu elu parimad aastad ja olen alati osa teist," tänas egiptlane Liverpooli fänne.

Salah on Liverpooli eest 435 mänguga löönud 255 väravat, mis asetavad ta klubi väravaküttide edetabelis Ian Rushi ja Rogert Hunti järel kolmandale kohale.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

24.03

Arsenal kostitas linnarivaali iluväravatega, Wolfsburg alistas Lyoni

24.03

Salah jätab hooaja lõpus Liverpooliga hüvasti

24.03

Atletico legend Griezmann kolib ookeani taha

24.03

Jalgpalliliidu esindajad osalesid Austrias mainekal UEFA seminaril

24.03

Klopp: jutt Realist on jama, aga võin millalgi äärejoonele naasta

23.03

Narva jalgpallihall taasavati treeninguteks ja võistlusteks

23.03

Naiste meistriliiga avavoorus teenisid võidu Flora ja Viimsi

23.03

Ülitasavägise Grandliiga saalijalgpalliturniiri võitis FC Centurion

23.03

VIDEO | Rocco Robert Sheini värav sillutas Fredrikstadile tee võiduni

23.03

Noore poolkaitsja väravad jätsid Arsenali tiitlita

sport.err.ee uudised

24.03

Arsenal kostitas linnarivaali iluväravatega, Wolfsburg alistas Lyoni

24.03

Lajal loobus ka Napoli Challengerist

24.03

ETV spordisaade, 24. märts

24.03

Tartu Ülikool murdis lisaajal Pärnu Transcomi vastupanu Uuendatud

24.03

Selgusid Petrõkina ja Langerbauri kolmapäevased stardiajad MM-il Uuendatud

24.03

Salah jätab hooaja lõpus Liverpooliga hüvasti

24.03

Riia VEF pani kolmandal veerandajal kaitse lukku ja pääses poolfinaali

24.03

Seeman piirdus Hiina teisel turniiril kahe mänguga

24.03

Atletico legend Griezmann kolib ookeani taha

24.03

TV 10 Viljandi tüdrukud unistavad lennukalt: MM-tiitlit tahaks kolmel alal

24.03

Jalgpalliliidu esindajad osalesid Austrias mainekal UEFA seminaril

24.03

Eesti Olümpiakomitee avab noorsportlaste toetusprogrammi

24.03

Saksamaa käsipallimeister leidis kadunuks peetud trofee oma keldrist

24.03

Sildarud pääsesid rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja Uuendatud

24.03

Snuukrikogukond sai viimaks Sheffieldist aastaid oodatud rõõmusõnumi

24.03

Liis-Grete ja Karel Hussar uuendasid poolmaratoni isiklikku rekordit

24.03

Slaalomi valitseja Shiffrin lõpetas MK-hooaja võidukalt

24.03

Martin Rump alustas uut hooaega võiduga Itaalias

24.03

Braathen võttis Odermattilt viimase suurslaalomiga kristallgloobuse

24.03

Kläbo tõmbas hooajale joone alla: pean uue motivatsiooni leidma

loetumad

23.03

Erki Nool kavatseb Kersti Kaljulaidi umbusaldusavaldusele alla kirjutada

23.03

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

24.03

Sildarud pääsesid rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja Uuendatud

23.03

Mazet lahkus Norra ja Olsbu Röiseland Saksamaa koondise juurest

24.03

Snuukrikogukond sai viimaks Sheffieldist aastaid oodatud rõõmusõnumi

23.03

Susan Külm: valisin lõpupeo asemel operatsiooni

24.03

Tartu Ülikool murdis lisaajal Pärnu Transcomi vastupanu Uuendatud

24.03

Imelises hoos Sinner jõudis Miamis rekordini, tiitlikaitsja langes

24.03

Selgusid Petrõkina ja Langerbauri kolmapäevased stardiajad MM-il Uuendatud

24.03

Kläbo tõmbas hooajale joone alla: pean uue motivatsiooni leidma

