Seeman piirdus Hiina teisel turniiril kahe mänguga
Eesti tennisist Johannes Seeman kaotas paarilise Karlis Ozolinšiga Hiinas teisel nädalal avaringis ning ei saanud edasi ka üksikmängu kvalifikatsioonist.
Seemani koostöö lõunanaabriga pole osutunud edukaks: eelmisel nädalal langesid nad Maanshani M15 turniiril välja veerandfinaalis, nüüd aga samas paigas koguni avaringis, kuigi olid paigutatud kolmandana, kirjutab Tennisnet.ee.
Ozolinš ja Seeman jäid 7:5, 3:6, 2:10 alla Hiina paarile Mingyuan Yang - Tianhui Zhang. Samas on Seeman teise lätlase Roberts Strombachsiga, kes mängib küll Saksamaa lipu all, võitnud juba kaks ITF-i M15 turniiri.
Seeman osales seekord ka üksikmängus, aga tema turniir jäi lühikeseks, sest ta kaotas kvalifikatsiooni esimeses ringis Kasahstani tennisistile Max Batjutenkole 6:4, 2:6, 7:10.
