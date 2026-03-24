Seeman piirdus Hiina teisel turniiril kahe mänguga

Tennis
Tennise EMV 2023. Johannes Seeman.
Tennise EMV 2023. Johannes Seeman. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Johannes Seeman kaotas paarilise Karlis Ozolinšiga Hiinas teisel nädalal avaringis ning ei saanud edasi ka üksikmängu kvalifikatsioonist.

Seemani koostöö lõunanaabriga pole osutunud edukaks: eelmisel nädalal langesid nad Maanshani M15 turniiril välja veerandfinaalis, nüüd aga samas paigas koguni avaringis, kuigi olid paigutatud kolmandana, kirjutab Tennisnet.ee.

Ozolinš ja Seeman jäid 7:5, 3:6, 2:10 alla Hiina paarile Mingyuan Yang - Tianhui Zhang. Samas on Seeman teise lätlase Roberts Strombachsiga, kes mängib küll Saksamaa lipu all, võitnud juba kaks ITF-i M15 turniiri.

Seeman osales seekord ka üksikmängus, aga tema turniir jäi lühikeseks, sest ta kaotas kvalifikatsiooni esimeses ringis Kasahstani tennisistile Max Batjutenkole 6:4, 2:6, 7:10.

Toimetaja: Anders Nõmm

