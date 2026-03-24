Saksamaa käsipallimeister leidis kadunuks peetud trofee oma keldrist

Füchse tuli mullu juunis esimest korda Saksamaa meistriks, kui edestas käsipalli Meistrite liiga võitjaks kroonitud SC Magdeburgi 34 vooru järel vaid ühe punktiga. Võistkonna juhendajast Jaron Siewertist sai 31 aasta vanuselt sealjuures noorim Bundesliga võitjaks tulnud treener.

Novembris murdsid vargad aga klubi peakontorisse sisse ning viisid endaga kaasa sularaha ja mitmeid esemeid, muuhulgas arvati, et varaste saagiks langes ka Füchse esimene meistritaldrik. Jaanuaris võeti mitu kuriteos süüdistatavat vahi alla, ent trofeed ei leitud.

Nädala alguses teatas Füchse aga rõõmusõnumi: Bundesliga meistritaldrik leiti klubi oma keldrist, kuhu vargad olid selle peitnud eeldatava eesmärgiga see mingil teisel päeval kaasa võtta.

"Ausalt öeldes ei suuda ma seda siiani uskuda, aga trofee on tagasi. Saame rõõmustada, et traditsioonid jätkuvad ning meeskonnad, kes on selle võitnud ja võidavad tulevikus, saavad trofeed ikkagi oma käes hoida," sõnas klubi peadirektor Bob Hanning esmaspäeval.