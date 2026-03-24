Liis-Grete ja Karel Hussar uuendasid poolmaratoni isiklikku rekordit

Liis-Grete ja Karel Hussar näitasid pühapäeval Varssavis toimunud poolmaratonil hooaja alguse kohta tugevat jooksuvormi.

Karel Hussar sai tulemusega 1:05.15 meestest üheksanda koha. Liis-Grete Hussar ületas lõpujoone paremuselt 14. naisena tulemusega 1:14.48, vahendab Marathon100.com.

Mõlemad jooksjad püstitasid ka uue isikliku rekordi. Kareli senine poolmaratoni tippmark oli Marathon100 andmetel 1.05.44, Liis-Gretel 1.16.33. Eesti kõigi aegade edetabelis tõstsid need tulemused Karel Hussari 11. kohale ning Liis-Grete üheksandale kohale.

Rauno Laumets sai samal jooksul 25. koha tulemusega 1:09.54.

Meestest võitis 20. Varssavi poolmaratoni Keenia jooksja Amon Kiptoo tulemusega 1:01.00, naistest oli kiireim kohalik jooksja Elzbieta Glinka (1:09.25).

Poolmaratonist võttis osa enam kui 21 000 jooksjat.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

16:14

Liis-Grete ja Karel Hussar uuendasid poolmaratoni isiklikku rekordit

22.03

Kergejõustikuliitu naasnud Normak: EM-i koondis tuleb igal juhul väärikas

22.03

17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit

22.03

Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse

22.03

Verlin ohustas taas Eesti rekordit ja pääses MM-il poolfinaali

22.03

Kevadise Otepää maratoni võitsid Hektor Uustalo ja Siiri Pilt

21.03

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas

21.03

Karalis proovis Duplantisele lahingut anda, rekordit ei sündinud

20.03

Roosleht lõpetas avapäeva seitsmendana, meeste sprindi võitis ameeriklane

20.03

Kronbergs jooksis sise-MM-il Eesti rekordi

20.03

Mahutšihh tuli taas sisemaailmameistriks, hõbeda võitis kolm naist

19.03

Verlin MM-i eel: konkurents on ausalt öeldes hullumeelne

19.03

VAATA | TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja teine etapp peeti Tallinnas

18.03

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

17.03

Kaks dopingukaristust ära kandnud eksmaailmameister võistleb sise-MM-il

16.03

Mülla tuli NCAA meistrivõistlustel teiseks, Morozov sai üheksanda koha

15.03

Pariisi OM-finalist jooksis maratonidebüüdil kõigi aegade teise aja

14.03

TV10 sarjas langes Hans-Christian Hausenbergile 16 aastat kuulunud rekord

14.03

Liisa-Maria Lusti krooniti viievõistluses NCAA sisemeistriks

13.03

TV 10: Kristjan Kanter tegi Võrus pere parima tulemuse

sport.err.ee uudised

17:18

Saksamaa käsipallimeister leidis kadunuks peetud trofee oma keldrist

16:54

Sildarud pääsesid rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja Uuendatud

16:44

Snuukrikogukond sai viimaks Sheffieldist aastaid oodatud rõõmusõnumi

16:14

Liis-Grete ja Karel Hussar uuendasid poolmaratoni isiklikku rekordit

15:40

Slaalomi valitseja Shiffrin lõpetas MK-hooaja võidukalt

15:01

Martin Rump alustas uut hooaega võiduga Itaalias

14:19

Braathen võttis Odermattilt viimase suurslaalomiga kristallgloobuse

13:41

Kläbo tõmbas hooajale joone alla: pean uue motivatsiooni leidma

13:02

Klopp: jutt Realist on jama, aga võin millalgi äärejoonele naasta

12:27

Oskar Nisu teenis Tais kolmanda koha

11:52

Ottawa kaitse keeras New Yorgi kraani kinni

11:14

Kosareva oli tiimi resultatiivseim, Asi ja Bratka kaotasid karikafinaali

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kui oluline on treeneri kutsetunnistus? Uuendatud

10:36

Bigbank ja Selver jätkavad poolfinaalseeriat: iga mängu hind kasvab

09:47

Wembanyama tegi taas särava esituse: olen MVP auhinna peale mõelnud küll

09:11

Imelises hoos Sinner jõudis Miamis rekordini, tiitlikaitsja langes

08:32

Salin ja Desjatski uuendasid jõutõstmise EM-il rahvusrekordeid

23.03

Kardisõitja Tamm astus Itaalias pjedestaalile

23.03

Tartu Ülikool murdis lisaajal Pärnu Transcomi vastupanu

23.03

Erki Nool kavatseb Kersti Kaljulaidi umbusaldusavaldusele alla kirjutada

