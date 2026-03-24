Liis-Grete ja Karel Hussar uuendasid poolmaratoni isiklikku rekordit

Liis-Grete ja Karel Hussar näitasid pühapäeval Varssavis toimunud poolmaratonil hooaja alguse kohta tugevat jooksuvormi.

Karel Hussar sai tulemusega 1:05.15 meestest üheksanda koha. Liis-Grete Hussar ületas lõpujoone paremuselt 14. naisena tulemusega 1:14.48, vahendab Marathon100.com.

Mõlemad jooksjad püstitasid ka uue isikliku rekordi. Kareli senine poolmaratoni tippmark oli Marathon100 andmetel 1.05.44, Liis-Gretel 1.16.33. Eesti kõigi aegade edetabelis tõstsid need tulemused Karel Hussari 11. kohale ning Liis-Grete üheksandale kohale.

Rauno Laumets sai samal jooksul 25. koha tulemusega 1:09.54.

Meestest võitis 20. Varssavi poolmaratoni Keenia jooksja Amon Kiptoo tulemusega 1:01.00, naistest oli kiireim kohalik jooksja Elzbieta Glinka (1:09.25).

Poolmaratonist võttis osa enam kui 21 000 jooksjat.