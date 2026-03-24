X!

Martin Rump alustas uut hooaega võiduga Itaalias

Martin Rump (paremal) koos tiimikaaslastega Autor/allikas: Mühlner Motorsport
Läinud nädalavahetusel alustas Eesti ringrajasõitja Martin Rump uut hooaega Michelini kestvussõitude sarjas. Avaetapp Mugello ringrajal lõppes eestlase jaoks võidukalt.

Dominantse kvalifikatsiooni järel 12 tunni sõidule esikohalt startinud Martin Rump ja tema tiimikaaslased Conrad Tox Leveau ja Paul Meijer (Porsche 992 GT3 Cup; Mühlner Motorsport) olid küll laupäeval sõidetud viie ja poole tunni pikkuse avapäeva järel teisel kohal, ent pöörasid pühapäeval sõidu enda kasuks ja teenisid avaetapil 992-klassis kindla esikoha. Finišis edestati teise koha teeninud Red Cameli tiimi koguni minutiga.

"Sarnaselt eelmise hooaja viimase võiduga Barcelonas suutsime nüüd Mugellos sealt jätkata, kus sarja eelmisel aastal lõpetasime. Tiim tegi enda poolt kõik, et see võistlus korralikult õnnestuks. Kuna meil on ka autos uus sõitja, kasutasime maksimaalselt ära testipäevad ja see õnnestus enda kasuks kallutada. Juba treeningutel näitasime head kiirust ja samuti võistlussõidu mõlemal päeval. Kuigi pühapäeval saime kogeda ka väikest vihmasabinat, suutsime head kiirust hoida ja võidukalt finišisse jõuda," rääkis Martin Rump pärast võistlust.

Tänavune Michelin 24H Series koosneb viiest etapist. Lisaks Mugellole läbitakse 12 tunni sõidud ka SPA ringrajal Belgias, samuti Paul Ricardi ringrajal Prantsusmaal ja Nürburgringil Saksamaal. Hooajale paneb punkti 24 tunni sõit Barcelonas.

"Pärast head algust on kahtlemata nii mu enda kui tiimi ootused kõrgel. Usun, et esimene võit annab meile korraliku motivatsiooni ja enesekindluse ning selle pealt on hea edasi minna," sõnas Rump.

Michelin 24H Series jätkub aprilli keskel, kui SPA ringrajal Belgias sõidetakse 12 tunni pikkune kestvussõit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

17:18

Saksamaa käsipallimeister leidis kadunuks peetud trofee oma keldrist

16:54

Sildarud pääsesid rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja Uuendatud

16:44

Snuukrikogukond sai viimaks Sheffieldist aastaid oodatud rõõmusõnumi

16:14

Liis-Grete ja Karel Hussar uuendasid poolmaratoni isiklikku rekordit

15:40

Slaalomi valitseja Shiffrin lõpetas MK-hooaja võidukalt

15:01

Martin Rump alustas uut hooaega võiduga Itaalias

14:19

Braathen võttis Odermattilt viimase suurslaalomiga kristallgloobuse

13:41

Kläbo tõmbas hooajale joone alla: pean uue motivatsiooni leidma

13:02

Klopp: jutt Realist on jama, aga võin millalgi äärejoonele naasta

12:27

Oskar Nisu teenis Tais kolmanda koha

Loetumad uudised

23.03

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

23.03

Erki Nool kavatseb Kersti Kaljulaidi umbusaldusavaldusele alla kirjutada

23.03

Mazet lahkus Norra ja Olsbu Röiseland Saksamaa koondise juurest

23.03

Susan Külm: valisin lõpupeo asemel operatsiooni

22.03

17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit

16:54

Sildarud pääsesid rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja Uuendatud

23.03

Kullamäe korjas 23 punkti, aga kõigi pilgud röövis vastaste tagamängija

23.03

Tartu Ülikool murdis lisaajal Pärnu Transcomi vastupanu

23.03

Ovetškin jõudis NHL-is neljakohalise numbrini

23.03

Kas Tadej Pogacar on juba läbi aegade parim rattur?

