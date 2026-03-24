Martin Rump alustas uut hooaega võiduga Itaalias

Dominantse kvalifikatsiooni järel 12 tunni sõidule esikohalt startinud Martin Rump ja tema tiimikaaslased Conrad Tox Leveau ja Paul Meijer (Porsche 992 GT3 Cup; Mühlner Motorsport) olid küll laupäeval sõidetud viie ja poole tunni pikkuse avapäeva järel teisel kohal, ent pöörasid pühapäeval sõidu enda kasuks ja teenisid avaetapil 992-klassis kindla esikoha. Finišis edestati teise koha teeninud Red Cameli tiimi koguni minutiga.

"Sarnaselt eelmise hooaja viimase võiduga Barcelonas suutsime nüüd Mugellos sealt jätkata, kus sarja eelmisel aastal lõpetasime. Tiim tegi enda poolt kõik, et see võistlus korralikult õnnestuks. Kuna meil on ka autos uus sõitja, kasutasime maksimaalselt ära testipäevad ja see õnnestus enda kasuks kallutada. Juba treeningutel näitasime head kiirust ja samuti võistlussõidu mõlemal päeval. Kuigi pühapäeval saime kogeda ka väikest vihmasabinat, suutsime head kiirust hoida ja võidukalt finišisse jõuda," rääkis Martin Rump pärast võistlust.

Tänavune Michelin 24H Series koosneb viiest etapist. Lisaks Mugellole läbitakse 12 tunni sõidud ka SPA ringrajal Belgias, samuti Paul Ricardi ringrajal Prantsusmaal ja Nürburgringil Saksamaal. Hooajale paneb punkti 24 tunni sõit Barcelonas.

"Pärast head algust on kahtlemata nii mu enda kui tiimi ootused kõrgel. Usun, et esimene võit annab meile korraliku motivatsiooni ja enesekindluse ning selle pealt on hea edasi minna," sõnas Rump.

Michelin 24H Series jätkub aprilli keskel, kui SPA ringrajal Belgias sõidetakse 12 tunni pikkune kestvussõit.