Ottawa kaitse keeras New Yorgi kraani kinni

Jäähoki
Ottawa Senators jäähokiklubi teenis NHL-is vägeva võidu, kui lubas New York Rangersile vaid üheksa pealeviset. Viimati sooritas üks tiim teise vastu vähem kui kümme viset aastal 2003.

Võõrsil mänginud Ottawa klubi läks kohtumist juhtima seitsmendal minutil, kui Shane Pinto realiseeris Claude Giroux' ja Jordan Spence'i eeltöö. Veidi enam kui 20 minutit hiljem viis Warren Foegele külalised kahe väravaga juhtima, sellele väravale andis söödu Lars Eller.

Rangersil õnnestus Senatorsi lämmatava kaitse vastu väravale teha vaid üheksa pealeviset, otsustava kolmandiku kaheksandal minutil läks Conor Sheary saadetud litter ka James Reimeri selja taha, aga Senators lõpetas kindlalt ja vormistas 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) võidu.

Tegemist on ajalooliselt hea esitusega, sest viimati sooritas üks tiim vähem kui viset 2003. aasta detsembris, kui New Jersey Devils pani lukku Washington Capitalsi. "Poisid mängisid hästi," ütles Ottawa puurilukk Reimer.

Lisaks kaotas niigi sel hooajal kaitseliinis vigastusi saanud Senators avaperioodil Thomas Chabot' ja teisel perioodil veel Lassi Thomsoni ning jäi mängu lõpuni nelja kaitsemängijaga. "Kui kaks kaitsjat välja lähevad, peavad kõik teised mängima rohkem minuteid. Nad kõik väärivad selle mängu eest tunnustust," ütles peatreener Travis Green.

Ottawa on idakonverentsis kümnendal real ja 12 mängu enne hooaja lõppu vaadatakse 83 punktiga play-off'i väljast sisse. Karikaturniirile pääsemine ei ole samas sugugi võimatu, sest Atlantic divisjonis on nende ees veel Detroit Red Wings (84 p) ja praeguse seisuga pääseb neljandana edasi Boston Bruins (86 p).

Senators on mänginud suurepärast hokit ja loodab hooaja otsustavas faasis oma kaitse peale. Alates märtsi algusest on Ottawa klubi võitnud 12 mängust üheksa, seejuures lubati eelmises mängus Torontole vaid 14 viset ning mäng enne seda New Yorgile 19 viset.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

