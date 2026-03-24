Kosareva oli tiimi resultatiivseim, Asi ja Bratka kaotasid karikafinaali

Euroopas mängivatest Eesti naiskorvpalluritest pidid mitmed pärast väsitavat koondiseakent kiirelt taas klubikorvpalli rütmi saama ning oma tiimi eest väljakule jooksma.

Belgias peeti pühapäeval naiste korvpalli karikafinaal, kus Anna Gret Asi ja Castors Braine pidid vastu võtma napi 63:66 kaotuse, vahendab Basket.ee.

24-aastane Asi on Belgia kõrgliigas senise 20 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 21,1 minutit, 9,6 punkti, 2,7 lauapalli, 2,8 resultatiivset söötu, 1,6 vaheltlõiget ja 1,4 pallikaotust.Liigatabelis on Castors Braine (19-1) 12 tiimi konkurentsis võiduprotsendilt teisel real, liidrikohal on kaotuseta jätkav Kangoeroes'i (20-0) naiskond.

Koondise- ja karikapausilt naastes on märtsi lõpus kaks tabeliliidrit omavahel Kangoeroes'i koduplatsil vastamisi.

Rootsi kõrgliiga valitsev meister Lulea Basket (22-2) ja Kadri-Ann Lass said möödunud nädalal tabelisse juurde võidu, kui kodusaalis alistati numbritega 71:66 lähim jälitaja Uppsala (19-5) naiskond. Eestlanna teenis mänguaega 23 minutit ning kogus viis punkti (kahesed 1/4, kolmesed 1/2), neli lauapalli, neli resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kolm pallikaotust ja ühe isikliku vea.

29-aastane Lass on senise 24 mänguga Rootsi kõrgliigas keskmiselt kirja saanud 27 minutit, 10,8 punkti, 5,7 lauapalli, 3,2 resultatiivset söötu, 1,3 vaheltlõiget ja 1,0 viskeblokeeringut. Liigatabelis on Lulea Basket (22-2) 13 naiskonna konkurentsis liidrikohal.

Suurbritannia kõrgliigas Maaja Bratka ja Manchester Basketball (6-6) veel lõppenud nädalal koondisepausilt ei naasnud ning teevad seda selle nädala pühapäeval. Küll osales Manchester Basketball nädala lõpus karikafinaalis, kus kahjuks tuli eestlanna klubil tunnistada Sheffield Hattersi 90:71 paremust. Bratka mängis kaasa 22 minutit ning kogus selle ajaga viis punkti (kahesed 2/6, vabavisked 1/2), kaks lauapalli, ühe resultatiivse söödu, kolm vaheltlõiget, kolm pallikaotust ja neli isiklikku viga.

33-aastane Bratka on Suurbritannia kõrgliigas senise 12 matšiga kogunud keskmiselt 31,4 minutit, 15,9 punkti, 8,3 lauapalli, 1,8 resultatiivset söötu, 2,2 vaheltlõiget, 1,2 viskeblokeeringut ja kaks pallikaotust mängus. Manchester Basketball (6-6) on liigatabelis kümne naiskonna hulgas hetkel kuuendal kohal.

Maaja Bratka, Greeta Üprus ja Anna Gret Asi Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Portugali korvpalli kõrgliigas pidid Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro (11-11) põhiturniiri viimases mängus võõrsil vastu võtma valusa kaotuse, kui 62:66 jäädi alla neist tabelis kolm kohta tagapool paiknevale Coimbroes' (6-16) naiskonnale. Eesti koondise tagamängija viibis platsil 32 minutit ning sai selle ajaga kirja oma tiimi parimana 17 punkti (kahesed 3/7, kolmesed 2/7, vabavisked 5/5), ühe resultatiivse söödu, kolm lauapalli, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

27-aastane Kosareva on Portugali kõrgliigas senise 22 kohtumisega kogunud keskmiselt 29,3 minutit, 11 punkti, 2,2 lauapalli, 2,1 resultatiivset söötu, 1,0 vaheltlõiget ja 2,3 pallikaotust. Liigatabelis lõpetas Esgueira Aveiro põhiturniiri saldoga 11-11 ning pääses play-off'i.

Portugali tugevuselt teisel liigatasemel jätkasid CDEFF (17-2) ja Greeta Üprus võidukalt, kui võõral väljakul mängiti 84:61 üle SC Braga (15-5) naiskond. Eestlanna viibis väljakul 27 minutit ning kogus selle ajaga kümme punkti (kahesed 2/4, kolmesed 1/7, vabavisked 3/3), kuus lauapalli, ühe resultatiivse söödu, koguni seitse vaheltlõiget ja kaks isiklikku viga.

31-aastane Üprus on Portugali esiliigas senise seitsme kohtumisega kogunud keskmiselt 22,7 minutit, 12,3 punkti, 4,7 lauapalli, 1,6 resultatiivset söötu, 2,1 vaheltlõiget ja 0,6 pallikaotust. Pärast kahe piirkonna tiimide liitmist kõrgemas seltskonnas jätkav CDEFF (17-2) on tabelis teisel positsioonil.

Itaalia tugevuselt teises liigas said Johanna Eliise Teder ja Costa Masagna (17-4) lõppenud nädalal kodusaalis kaotuse, kui 61:84 jäädi alla tabelis neljandal real paiknevale Torino (15-8) naiskonnale. Eestlanna viibis pärast rasket koondiseakent väljakul 14 minutit ning kogus selle ajaga ühe punkti (kahesed 0/1, kolmesed 0/2, vabavisked 1/2), ühe lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, neli pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

25-aastane Teder on Itaalia esiliigas senise 21 mänguga kogunud keskmiselt 22,5 minutit, 10,2 punkti, 3 lauapalli, 4,8 resultatiivset söötu, 1,8 vaheltlõiget ja 3,5 pallikaotust. Liigatabelis on Costa Masagna (17-4) A-grupis 13 naiskonna hulgas teisel kohal.

Morehead State ja Marie Anette Sepp lõpetasid hooaja NIT turniiri esimeses ringis, kui 58:77 jäädi alla Radfordi naiskonnale. Eestlanna kogus 31 mänguminutiga oma tiimi paremuselt teisena kümme punkti (kahesed 5/6, kolmesed 0/5, vabavisked 0/2), kuus lauapalli, neli resultatiivset söötu, seitse pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

23-aastane Sepp sai oma kolmandal ja seni statistiliselt kõige edukamal hooajal 31 mänguga kirja keskmiselt 32,9 minutit, 10,2 punkti, 4,8 lauapalli, 4,3 resultatiivset söötu, 1,3 vaheltlõiget ja 3,1 pallikaotust.

Columbia Lions ja Marta Eleri Jaama on WBIT finaalturniiril praeguseks alistanud kaks vastast ning jõudnud veerandfinaali. Esimeses ringis mängiti koguni 74:26 üle St. John's. Eestlanna sai üheksa mänguminutiga kirja kaks punkti (kahesed 1/1), 2 lauapalli, ühe vaheltlõike ja ühe pallikaotuse.

Teises ringis alistati 86:57 North Dakota ülikoolinaiskond. Jaamale läks kirja viis mänguminutit, kaks lauapalli, üks resultatiivne sööt ja kolm isiklikku viga.

Idaho Vandals ja Kätlin Kangur kohtusid NCAA finaalturniiri avaringis neljanda paigutuse saanud Oklahoma Soonersiga, kellele kaotati tulemusega 59:89. Eestlanna teenis mänguaega 16 minutit ning kogus kaks punkti (kahesed 0/2, vabavisked 2/2), neli lauapalli, ühe vaheltlõike ja ühe isikliku vea.

19-aastane Kätlin Kangur sai oma esimesel ülikoolihooajal 30 mänguga kirja keskmiselt 12 minutit, 1,8 punkti, 2,1 lauapalli ja 0,8 resultatiivset söötu.