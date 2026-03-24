Imelises hoos Sinner jõudis Miamis rekordini, tiitlikaitsja langes

Sinner tagas edasipääsu neljandasse ringi, kui alistas prantslase Corentin Moutet' (ATP 33.) 6:1, 6:4. Itaallane lõi seitse ässa ja ei patustanud ühegi topeltveaga, vastane lõi ühe ässa, aga tegi ka ühe topeltvea. Esimeselt servilt teenis Sinner punkti 87-protsendilise eduga (Moutet 53%), itaallane realiseeris oma kuuest murdevõimalusest pooled.

Sinner on võitnud Masters-sarja turniiridel järjest 26 setti ning möödus selle seeriaga Novak Djokovicist, kes võitis 2016. aastal 24 setti järjest. Sinneri seeria sai alguse eelmise aasta novembris Pariisis toimunud Mastersile. Lisaks jätkas itaallane oma seeriat vasakukäeliste mängijate vastu ja on võitnud sääraste vastaste vastu viimased 21 matši.

Kuivõrd maailma esireket Carlos Alcaraz langes konkurentsist juba kolmandas ringis, on Sinneril Miamis võimalus edetabelis vahet tublisti väiksemaks lihvida. Päris esikohale ta kerkida küll ei saa. Itaallane kohtub kaheksandikfinaalis ameeriklase Alex Michelseniga (ATP 40.), kes alistas Alejandro Tabilo (ATP 41.) 3:6, 6:3, 6:4.

Mullu finaalis Novak Djokovici alistanud tšehh Jakub Menšik (ATP 13.) tõrjus kolmanda seti lõppmängus Frances Tiafoe (ATP 20.) vastu lausa kuus matšpalli, aga ei suutnud ise kahel korral realiseerida ja pidi lõpuks ikkagi tunnistama ameeriklase paremust tulemusega 7:6 (4), 4:6, 7:6 (11). Tiafoe jätkab neljandas ringis prantslase Terence Atmane'i (ATP 53.) vastu, kes alistas kanadalase Felix Auger-Aliassime (ATP 8.) 6:3, 1:6, 6:3.

Naiste turniiril pääses tiitlikaitsja ja maailma esireket Arina Sabalenka veerandfinaali, kui alistas hiinlanna Qinwen Zhengi (WTA 26.) 6:3, 6:4. Valgevenelannale tuleb vastu ameeriklanna Hailey Baptiste (WTA 45.), kes teenis lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 24.) üle 6:3, 6:4 võidu.

Mullu finaalis Sabalenkale kaotanud Jessica Pegula (WTA 5.) jätkas samuti tugevalt, alistades belglanna Jaqueline Cristiani (WTA 36.) 6:4, 6:1. Veerandfinaalis tuleb aga vägev kohtumine, sest ameeriklanna vastaseks on maailma teine reket Jelena Rõbakina.