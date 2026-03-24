KUULA | "Võimla" küsis: kui oluline on treeneri kutsetunnistus?
Möödunud spordinädalavahetus pakkus vingeid elamusi nii Eestis kui ka laias maailmas. Kristjan Kalkun, Juhan Kilumets ja Johannes Vedru rivistusid "Võimlas", et see kõik kokku võtta.
Kergejõustiku maailma sisemeistrivõistlustel sündis maailmarekord seitsmevõistluses, kuid mitte teivashüppes.
Talispordihooajale tõmmati joon laias laastus alla, ehkki kurlingut ja hokit mängitakse veel pikalt.
Pallimängud pakuvad varakevadist põnevust. Kodune jalgpalliliiga on alanud intrigreerivalt ning taas pannud rääkima videokohtunikest. Korvpallis elame juba play-off'i rütmis.
Terav diskussioon käib spordiväljal selle üle, milline juhendaja kannab välja nimetuse treener ja milline juhendaja mitte. Kuulajatelt küsiti, kui oluliseks peate, et treeneril oleks kutsetunnistus.
