Neeli ja tema paarilise laeks jäi Miami tippturniiril teine ring

Ingrid Neel. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Eesti tennisist Ingrid Neel ja tema Indoneesia partner Aldila Sutjiadi kaotasid Miamis toimuval kõrgetasemelisel WTA turniiril teises ringis.

Esimeses ringis ameeriklannad Hailey Baptiste'i ja Peyton Stearnsi alistanud Neel ja Sutjiadi kohtusid esmaspäeval teises ringis üksikmängu slämmivõitja Sofia Kenini (USA) ja Ljudmilla Samsonovaga (Venemaa).

Avasetis jäid vastased peale 6:3, aga teise seti võitsid Neel ja Sutjiadi 6:4. Otsustavas setis jäid Neel ja Sutjiadi taha 1:6 ja kaotasid lõpuks kolmandalt matšpallilt 6:10.

Kenini ja Samsonova vastased kaheksa parema seas on kolmandana asetatud Gabriela Dabrowski (Kanada) ja Luisa Stefani (Brasiilia).

Toimetaja: Henrik Laever

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo