Neeli ja tema paarilise laeks jäi Miami tippturniiril teine ring
Eesti tennisist Ingrid Neel ja tema Indoneesia partner Aldila Sutjiadi kaotasid Miamis toimuval kõrgetasemelisel WTA turniiril teises ringis.
Esimeses ringis ameeriklannad Hailey Baptiste'i ja Peyton Stearnsi alistanud Neel ja Sutjiadi kohtusid esmaspäeval teises ringis üksikmängu slämmivõitja Sofia Kenini (USA) ja Ljudmilla Samsonovaga (Venemaa).
Avasetis jäid vastased peale 6:3, aga teise seti võitsid Neel ja Sutjiadi 6:4. Otsustavas setis jäid Neel ja Sutjiadi taha 1:6 ja kaotasid lõpuks kolmandalt matšpallilt 6:10.
Kenini ja Samsonova vastased kaheksa parema seas on kolmandana asetatud Gabriela Dabrowski (Kanada) ja Luisa Stefani (Brasiilia).
