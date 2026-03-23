Talvisteks rannavolle Eesti meistriteks tulid Tiisaar ja Korotkov ning õed Jürgensonid

Pühapäeval said Tartus NET spordihallis lõpplahendused esimesed ametlikud talvised Eesti meistrivõistlused rannavolles, kui meistritiitlid võitsid Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov ning Liisa-Lotta ja Grete Jürgenson.

Finaalpäeva tõmbasid käima naiste poolfinaalid, millest esimeses läksid vastamisi õed Jürgensonid ja Ave Kuusk – Katariina Vengerfeldt, järgmises Marta-Mia Ploomipuu – Hannemai Hanimägi ja Maret Kuuse – Lenna Kuusik. Mõlemad hilisemad finalistid panid paremuse veenvalt maksma: Kuuse ja Vengerfeldt kogusid esimeses geimis 11 ja teises üheksa punkti ning kaotasid Jürgensonidele mängu 0:2, Hanimägi ja Ploomipuu alistasid Kuuse ja Kuusiku samuti 2:0 (21:16, 21:10).

Naiste finaal pakkus võimalusi mõlemale paarile, aga talvisteks Eesti meistriteks tulid 2:0 (21:17, 21:18) võidu järel Liisa-Lotta ja Grete Jürgenson, jättes Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi hõbedale. Pronksmedalid said Kuuse ja Vengerfeldti kohamängust loobumise järel kaela Maret Kuuse ja Lenna Kuusik.

Meeste turniiril pakkus juba esimene poolfinaal finaaliväärilise vaatemängu, kui edasipääsu nimel heitlesid Eesti esipaar Tiisaar ja Korotkov ning valitsev Eesti meister Jaan Rebel koos Karl Maidlega. Võitlusliku kohtumise järel edenesid 2:0 (25:23, 21:14) võiduga finaali Tiisaar ja Korotkov. Teises poolfinaalis haarasid algusest peale edu Urmas Piik ja Armin Kender, kes vormistasid finaalikoha 2:0 (21:16, 21:12) mänguvõiduga ja jätsid kolmanda koha peale mängima Artur Tšuhnenkovi ja Daniil Verhogljadi.

Heitluses meistritiitli peale hingasid Piik ja Kender küll Tiisaarele ja Korotkovile mitmel korral kuklasse, aga kokkuvõttes oli esipaari paremus selge ning talvisteks Eesti meistriteks krooniti Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov, olles finaalis 2:0 (21:8, 21:17) paremad Urmas Piigist ja Armin Kenderist. Pronksi teenisid Jaan Rebel ja Karl Maidle, kes olid medalimängus sarnaselt finaalile vastastest veenvalt paremad ning võitsid Tšuhnenkovi ja Verhogljadi 2:0 (21:18, 21:13).

Kõiki talviste Eesti meistrivõistluste tulemusi näeb SIIT.