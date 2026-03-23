Talvisteks rannavolle Eesti meistriteks tulid Tiisaar ja Korotkov ning õed Jürgensonid

Talvistete rannavolle Eesti meistrivõistluste medalistid. Autor/allikas: Grete Isabel Huik/volley.ee
Pühapäeval said Tartus NET spordihallis lõpplahendused esimesed ametlikud talvised Eesti meistrivõistlused rannavolles, kui meistritiitlid võitsid Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov ning Liisa-Lotta ja Grete Jürgenson.

Finaalpäeva tõmbasid käima naiste poolfinaalid, millest esimeses läksid vastamisi õed Jürgensonid ja Ave Kuusk – Katariina Vengerfeldt, järgmises Marta-Mia Ploomipuu – Hannemai Hanimägi ja Maret Kuuse – Lenna Kuusik. Mõlemad hilisemad finalistid panid paremuse veenvalt maksma: Kuuse ja Vengerfeldt kogusid esimeses geimis 11 ja teises üheksa punkti ning kaotasid Jürgensonidele mängu 0:2, Hanimägi ja Ploomipuu alistasid Kuuse ja Kuusiku samuti 2:0 (21:16, 21:10).

Naiste finaal pakkus võimalusi mõlemale paarile, aga talvisteks Eesti meistriteks tulid 2:0 (21:17, 21:18) võidu järel Liisa-Lotta ja Grete Jürgenson, jättes Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi hõbedale. Pronksmedalid said Kuuse ja Vengerfeldti kohamängust loobumise järel kaela Maret Kuuse ja Lenna Kuusik.

Meeste turniiril pakkus juba esimene poolfinaal finaaliväärilise vaatemängu, kui edasipääsu nimel heitlesid Eesti esipaar Tiisaar ja Korotkov ning valitsev Eesti meister Jaan Rebel koos Karl Maidlega. Võitlusliku kohtumise järel edenesid 2:0 (25:23, 21:14) võiduga finaali Tiisaar ja Korotkov. Teises poolfinaalis haarasid algusest peale edu Urmas Piik ja Armin Kender, kes vormistasid finaalikoha 2:0 (21:16, 21:12) mänguvõiduga ja jätsid kolmanda koha peale mängima Artur Tšuhnenkovi ja Daniil Verhogljadi.

Heitluses meistritiitli peale hingasid Piik ja Kender küll Tiisaarele ja Korotkovile mitmel korral kuklasse, aga kokkuvõttes oli esipaari paremus selge ning talvisteks Eesti meistriteks krooniti Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov, olles finaalis 2:0 (21:8, 21:17) paremad Urmas Piigist ja Armin Kenderist. Pronksi teenisid Jaan Rebel ja Karl Maidle, kes olid medalimängus sarnaselt finaalile vastastest veenvalt paremad ning võitsid Tšuhnenkovi ja Verhogljadi 2:0 (21:18, 21:13).

Kõiki talviste Eesti meistrivõistluste tulemusi näeb SIIT.

Toimetaja: Henrik Laever

võrkpalliuudised

20:02

Talvisteks rannavolle Eesti meistriteks tulid Tiisaar ja Korotkov ning õed Jürgensonid

17:17

Kask ja Cicetti vedasid naiskonna poolfinaali, Üprus säras Austrias

22.03

Taas Võru Barruse alistanud Pärnu VK jõudis finaalist võidu kaugusele

21.03

Rae jõudis finaalist ühe võidu kaugusele

20.03

Geimidega üks-kaks taga olnud Selver x TalTech viigistas seeria

20.03

Hollas ja Remmelg piirdusid hooaja avaetapil alagrupitruniiriga

19.03

Hollas – Remmelg alustavad hooaega Mehhikos

19.03

Pärnu VK jättis avamängus Võru Barruse nullile

19.03

Pärnu ja Võru alustavad poolfinaalseeriat

18.03

Bigbank päästis põnevusmängus matšpalli ja alustas poolfinaali võiduga

17.03

Üprus pääses Austrias poolfinaali, Rumeenias oli eestlastel edukas nädal

16.03

Ojamets: austust väärib see, kes kukkudes suudab taas püsti tõusta

14.03

Rae Spordikool asus poolfinaalseeriat juhtima

14.03

Barrus sai Audentesest jagu ja pääses poolfinaali

13.03

Rae läheb poolfinaali selge favoriidina, teine paar on tasavägisem

videod

sport.err.ee uudised

20:44

Langerbaur MM-i eel: ettevalmistus oli hea

20:02

Talvisteks rannavolle Eesti meistriteks tulid Tiisaar ja Korotkov ning õed Jürgensonid

19:38

Kas Tadej Pogacar on juba läbi aegade parim rattur?

18:48

Mazet lahkus Norra ja Olsbu Röiseland Saksamaa koondise juurest

18:18

Naiste meistriliiga avavoorus teenisid võidu Flora ja Viimsi

17:48

Iga Swiatek lõpetas treeneriga koostöö

17:17

Kask ja Cicetti vedasid naiskonna poolfinaali, Üprus säras Austrias

16:54

Ovetškin jõudis NHL-is neljakohalise numbrini

16:10

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

15:45

Ruben Voldi sõidud Itaalias ei kulgenud soovitult

15:11

Finaalis 147-punktise seeria löönud Tai mängija alistas O'Sullivani

14:49

Susan Külm: valisin lõpupeo asemel operatsiooni

14:44

Ülitasavägise Grandliiga saalijalgpalliturniiri võitis FC Centurion

14:05

Kullamäe korjas 23 punkti, aga kõigi pilgud röövis vastaste tagamängija

13:27

VIDEO | Rocco Robert Sheini värav sillutas Fredrikstadile tee võiduni

loetumad

16:10

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

22.03

17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit Uuendatud

22.03

Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse Uuendatud

22.03

Kläbo pani hooajale võiduka punkti, Diggins tõmbas karjäärile joone alla

14:49

Susan Külm: valisin lõpupeo asemel operatsiooni

22.03

Botn võitis MK-hooaja viimase sõidu ning kerkis üldarvestuses kolmandaks Uuendatud

22.03

Vittozzi viimane ring oli Hanna Öbergile liiast, Ermits 25. Uuendatud

09:00

Maailma 36. reket lõpetas Carlos Alcarazi teekonna

22.03

Elu parima hooaja teinud Ermits: tasub ennast usaldada!

22.03

Kalev/Cramo viis ühisliiga veerandfinaali otsustavasse mängu

