Mazet lahkus Norra ja Olsbu Röiseland Saksamaa koondise juurest

Norra laskesuusakoondise pikaaegne lasketreener Siegfried Mazet ja Saksamaa naiste koondises sama rolli täitnud Sverre Olsbu Röiseland mõlemad lahkusid oma ametitest.

Alates 2016. aastast Norra koondist aidanud Mazet teatas juba mullu suvel, et lahkub hooaja lõpus ametist ning esmaspäeval kinnitas Prantsusmaa laskesuusaföderatsioon, et Mazet naaseb kodumaa koondise juurde.

48-aastane Mazet töötas Prantsusmaa koondise juures esimest korda aastatel 2008 kuni 2016. Hetkeseisuga on ta ainus Les Bleus'i lasketreener, sest Jean-Pierre Amat ja Jean-Paul Giachino läksid pensionipõlve nautima.

Hiljuti edukalt vähioperatsiooni läbinud Olsbu Röiseland siirdus Saksamaa naiskonna juurde 2022. aasta kevadel. Lisaks talle lõpetasid sakslased koostöö ka füüsilise ettevalmistuse eest vastutanud Kristian Mehringeriga.

"Mul oli neli sisukat aastat, mis andsid mulle palju tööd, reisimisvõimalusi, elamusi ja eluaegseid sõpru. Üks põhjustest, miks ma lahkun, on soov veeta rohkem aega perekeskis. Ma ei tea, mida tulevik toob, aga kindlasti tuleb midagi head," kirjutas Olsbu Röiselandi abikaasa Instagramis.

Norra rahvusringhäälingu NRK teatel ootavad Olsbu Röiseland ja tema endine tipplaskesuusatajast abikaasa Marte teist last, kes peaks ilmavalgust nägema septembris. Paari esimene laps, poeg Tobias, sündis 2023. aasta novembris.