Mazet lahkus Norra ja Olsbu Röiseland Saksamaa koondise juurest

Siegfried Mazet
Norra laskesuusakoondise pikaaegne lasketreener Siegfried Mazet ja Saksamaa naiste koondises sama rolli täitnud Sverre Olsbu Röiseland mõlemad lahkusid oma ametitest.

Alates 2016. aastast Norra koondist aidanud Mazet teatas juba mullu suvel, et lahkub hooaja lõpus ametist ning esmaspäeval kinnitas Prantsusmaa laskesuusaföderatsioon, et Mazet naaseb kodumaa koondise juurde.

48-aastane Mazet töötas Prantsusmaa koondise juures esimest korda aastatel 2008 kuni 2016. Hetkeseisuga on ta ainus Les Bleus'i lasketreener, sest Jean-Pierre Amat ja Jean-Paul Giachino läksid pensionipõlve nautima.

Hiljuti edukalt vähioperatsiooni läbinud Olsbu Röiseland siirdus Saksamaa naiskonna juurde 2022. aasta kevadel. Lisaks talle lõpetasid sakslased koostöö ka füüsilise ettevalmistuse eest vastutanud Kristian Mehringeriga.

"Mul oli neli sisukat aastat, mis andsid mulle palju tööd, reisimisvõimalusi, elamusi ja eluaegseid sõpru. Üks põhjustest, miks ma lahkun, on soov veeta rohkem aega perekeskis. Ma ei tea, mida tulevik toob, aga kindlasti tuleb midagi head," kirjutas Olsbu Röiselandi abikaasa Instagramis.

Norra rahvusringhäälingu NRK teatel ootavad Olsbu Röiseland ja tema endine tipplaskesuusatajast abikaasa Marte teist last, kes peaks ilmavalgust nägema septembris. Paari esimene laps, poeg Tobias, sündis 2023. aasta novembris.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

laskesuusauudised

18:48

14:49

Susan Külm: valisin lõpupeo asemel operatsiooni

22.03

Elu parima hooaja teinud Ermits: tasub ennast usaldada!

22.03

Botn võitis MK-hooaja viimase sõidu ning kerkis üldarvestuses kolmandaks Uuendatud

22.03

Vittozzi viimane ring oli Hanna Öbergile liiast, Ermits 25. Uuendatud

21.03

Lägreid alistas sentimeetrite mängus Perrot' ja jätkab võiduseeriat

21.03

Öbergid ja Simon heitlesid viimases jälituses pingeliselt, Ermits 40 seas

21.03

Rootsi koondise lasketreenerist saab talumees: see on unistuste amet

20.03

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas

20.03

Leedu endine laskesuusataja suri 27 aasta vanuselt

19.03

Hanna Öberg võitis viimase naiste sprindi

19.03

Teinegi Austria laskesuusatipp lõpetab karjääri

19.03

Eesti Olümpiakomitee premeerib Jakob Kulbinit ja tema treenereid

19.03

Maailmameister Hauser tõmbab Oslos karjäärile joone alla

19.03

Fännid hääletasid Otepää etapi parimaks USA segateatevõistkonna

sport.err.ee uudised

20:44

Langerbaur MM-i eel: ettevalmistus oli hea

20:02

Talvisteks rannavolle Eesti meistriteks tulid Tiisaar ja Korotkov ning õed Jürgensonid

19:38

Kas Tadej Pogacar on juba läbi aegade parim rattur?

18:48

18:18

Naiste meistriliiga avavoorus teenisid võidu Flora ja Viimsi

17:48

Iga Swiatek lõpetas treeneriga koostöö

17:17

Kask ja Cicetti vedasid naiskonna poolfinaali, Üprus säras Austrias

16:54

Ovetškin jõudis NHL-is neljakohalise numbrini

16:10

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

15:45

Ruben Voldi sõidud Itaalias ei kulgenud soovitult

15:11

Finaalis 147-punktise seeria löönud Tai mängija alistas O'Sullivani

14:49

Susan Külm: valisin lõpupeo asemel operatsiooni

14:44

Ülitasavägise Grandliiga saalijalgpalliturniiri võitis FC Centurion

14:05

Kullamäe korjas 23 punkti, aga kõigi pilgud röövis vastaste tagamängija

13:27

VIDEO | Rocco Robert Sheini värav sillutas Fredrikstadile tee võiduni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo