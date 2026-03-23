Naiste meistriliiga avavoorus teenisid võidu Flora ja Viimsi

Naiste jalgpalli meistriliiga uus hooaeg sai nädalavahetusel avapaugu. Esimesed kolm punkti teenisid avavoorus Flora ja Viimsi, viigipunktiga lahkusid väljakult Sporting ja Elva.

Valitsev meister Flora alustas hooaega 2:0 võiduga liiga uustulnuka Harju JK Laagri üle. Avavärav sündis 30. minutil, kui Vanessa Grutop kasutas ära äärel tekkinud võimaluse – pall jäi napilt mängu ning Grutop triblas osavalt värava ette ja saatis selle tagumise posti kõrvale võrku. Teisel poolajal vormistas Flora lõppseisu Gretlin Pihlak, kelle nurgalöök keeras otse väravasse, vahendab jalgpall.ee.

Äsja superkarika võitnud Sporting pidi liigahooaja avamängus leppima 2:2 viigiga mulluse seitsmenda naiskonna FC Elva vastu. Elva läks kohtumist juhtima 14. minutil Saskia Rokka tabamusest, kuid Sporting vastas kiiresti – Katriin Saulus lõi viigivärava kaks minutit hiljem ja viis oma naiskonna 21. minutil ka juhtima. Teisel poolajal õnnestus Elval siiski viigini jõuda, kui 64. minutil oli täpne Kärt Hüdsi. Tegu oli ajaloolise tulemusega, sest varasemates omavahelistes liigamängudes ei olnud Elva kordagi Sportingult punkte teeninud.

Viimsi JK alustas uut hooaega veenva 3:0 võiduga teise uustulnuka Paide Linnanaiskonna üle. Kohtumise avavärava lõi juba 8. minutil Penda Bah, 26. minutil kasvatas eduseisu Liisa Merisalu. Teise poolaja alguses vormistas lõppseisu Elisabet Polstjanova.

Meistriliiga teise vooru kohtumised peetakse 5. aprillil, kui vastamisi lähevad Flora ja Sporting, Elva ja Viimsi ning Paide ja Harju.