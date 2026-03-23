Kask ja Cicetti vedasid naiskonna poolfinaali, Üprus säras Austrias

Klubivõrkpallis on käes aeg, mil mõnedes liigades on eestlaste hooajad juba läbi saanud, enamik võitleb aga play-off'ides.

Marily Lassi koduklubiks olev LiigaPloki sai Soome meistriliiga veerandfinaalseerias Salo LP Viesti vastu 0:3 (18:25, 23:25, 20:25) kaotuse ning kaotas seeria mängudega 0:3. Korraliku esituse teinud Lass tõi 13 punkti (+4). Sellega sai ka LiigaPloki hooaeg läbi, vahendab Volley.ee.

Klubihooaeg lõppes ka Prantsusmaa meistriliigas mängivate Robert Viiberi ja Alex Saaremaa jaoks, kel mõlemal jääb seljataha individuaalses plaanis edukas hooaeg. Viiber ja Narbonne jäid põhiturniiri viimases kohtumises 0:3 (22:25, 22:25, 17:25) alla Tourcoing'le, Viiber tõi lisaks oma põhitööle ka ühe punkti (-4). Saaremaa ja Chaumont pidi tunnistama Nice'i 3:2 (23:25, 25:19, 25:18, 23:25, 15:10) paremust, Saaremaa tõi 12 punkti (+5). Põhiturniiril sai Narbonne 30 punktiga 11. koha ja Chaumont 26 punktiga 12. koha.

Prantsusmaa esiliigas sai Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) jagu Saint-Jean d'Illac'ist. Kreek tõi 10 punkti (+6). Tabelis ollakse 46 punktiga kolmandad.

Jan-Markus Üpruse koduklubi Waldvierteli Union Raiffeisen pidas Austria kõrgliigas esimese poolfinaali, jäädes 1:3 (25:23, 29:31, 22:25, 19:25) alla TSV Hartbergile. Üprus kerkis 23 punktiga (+16) oma meeskonna parimaks.

Slovakkias edenes Caterina Cicetti ning Mirjam Karoliine Kase koduklubi Uniza Žilina poolfinaali. Veerandfinaalseerias saadi 2:0 jagu Pirano Brusno naiskonnast. Avamäng võideti 3:1 (18:25, 25:15, 25:19, 25:21), Cicettilt oma naiskonna parimana 24 punkti (+17), Kask panustas 11 punkti (+8). Teine mäng võideti samuti 3:1 (25:17, 23:25, 25:19, 25:10), selles mängus kerkis resultatiivseimaks Kask, kes tõi 17 punkti (+15, sealhulgas viis blokki), Cicetti lisas 15 silma (+9).

Poola kõrgliigas lõpetas Kertu Laagi ja vigastusest taastuva Kristiine Miileni koduklubi Bielsko-Biala Bostik põhiturniiri 0:3 (17:25, 18:25, 17:25) kaotusega PGE Budowlani Lodzile. Laak tõi kahe geimiga kuus punkti (+4). Põhiturniir lõpetati 41 punktiga neljandal kohal. Veerandfinaalis on Bielsko-Biala vastaseks LKS Commercecon Lodz.

Rumeenia kõrgliigas peeti samuti põhiturniiri viimased mängud. Eestlastest käis väljakul Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada, alistades 3:0 (25:20, 25:21, 25:15) Bukaresti CSMi. Lõhmuselt oma meeskonna parimana 18 punkti (+12), Vanker seekord kaasa ei teinud. Põhiturniir lõpetati 49 punktiga teisel kohal. Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubi Zalau teenis 42 punktiga kolmanda koha.

Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas sai Jaapani meistriliigas kaks kaotust Hiroshima meeskonnalt. Esimene mäng kaotati 0:3 (25:27, 17:25, 21:25), Tammearult kaheksa ja Tammemaalt kümme punkti. Ka teine mäng kuulus vastasele tulemusega 3:0 (25:23, 25:22, 25:19). Tammearu tõi viis punkti, Tammemaa lisas üheksa silma. Tabelis on Hokkaido klubi 10 võidu ja 26 kaotusega üheksas.

Šveitsi meistriliiga poolfinaali kolmandas kohtumises sai Joosep Kuriku koduklubi Genfi Chenois 1:3 (23:25, 16:25, 25:21, 22:25) kaotuse Näfelsilt. Kurik tõi kümme punkti (-2). Seeria kaotati mängudega 0:3.

Karli Allik aitas oma tööandja Abba Pineto Itaalia esiliigas 3:0 (25:12, 25:17, 25:22) võiduni Sorrento üle. Allikult seitse punkti (-2). Tabelis ollakse 55 punktiga esikohal.

Kreeka kõrgliigas pidi Kadi Kullerkannu tööandja Milon tunnistama Panathinaikose 3:0 (25:18, 25:19, 25:14) paremust. Kullerkann ei mänginud. Tabelis on Milon 20 punktiga üheksas.