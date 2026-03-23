Ovetškin jõudis NHL-is neljakohalise numbrini

Aleksandr Ovetškin. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähokiliigas NHL viskas Aleksandr Ovetškin põhiturniiri ja play-off mängude peale kokku oma 1000. värava.

Ovetškin jõudis neljakohalise numbrini pühapäevases kohtumises Colorado Avalanche'i vastu, kui viskas kolmanda perioodi lõpus Washington Capitalsi teise värava, mis tõi kaasa lisaaja.

Võitu vanameistri tööandjale ei tulnud, sest poolteist minutit pärast lisaaja algust hoolitses Avalanche'i võiduvärava eest Brock Nelson. Avalanche kindlustas ühtlasi üheksandat hooaega järjest koha Stanley karikamängudel.

40-aastasest Ovetškinist sai alles teine mängija NHL-i ajaloos, kes visanud põhiturniiri ja Stanley karikamängude peale kokku tuhat või enam väravat. Esimesena sai sellega hakkama otseloomulikult Wayne Gretzky, Ovetškin vajab esikohale tõusmiseks veel 17 väravat. "Alati on tore mõne uue tähiseni jõuda. Ja see oli ka oluline värav," ütles Ovetškin mängu järel.

Capitals on 11 mängu enne põhihooaja lõppu idakonverentsis viimasest play-off kohast kuue punkti kaugusel. Hetkel hoiab viimasest piletist kinni New York Islanders, kes alistas läinud õhtul Bo Horvati tabamusest Columbus Blue Jacketsi 1:0.

Teised tulemused:

Utah Mammoth - Los Angeles Kings 4:3 (la.)
Anaheim Ducks - Buffalo Sabres 6:5 (la.)
Calgary Flames - Tampa Bay Lightning 4:3 (la.)
Dallas Stars - Vegas Golden Knights 2:3
Chicago Blackhawks - Nashville Predators 2:3 (la.)
Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes 1:5
New York Rangers - Winnipeg Jets 2:3 (kv.)



