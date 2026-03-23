Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

Tein lõpetas 1973. aastal Tartu 3. keskkooli ja 1979. aastal spordimeditsiini erialal TRÜ arstiteaduskonna, lisaks täiendas end traumatoloogia alal Moskva, Kiievi, Põhjamaade ja Põhja-Ameerika haiglates.

Tein töötas aastakümneid Tartus Maarjamõisa haiglas/Tartu Ülikooli Kliinikumis traumatoloogi-ortopeedina. Alates 1996. aastast oli ka spordiarst AS Medexis. Lisaks on Tein kuulunud kergejõustikuliidu juhatusse ja aastatel 2003-2005 riigikogu X koosseisu.

Korvpalli hakkas Tein mängima Arne Laose õpilasena EPA LNSK-s ning jätkas TRÜ-s Ernst Ehaveeru juhendamisel. Ta mängis NL-i meistrivõistlustel Eesti noorte- ja juunioride koondises, aastatel 1976-78 Kalevi duubelkoosseisus ja Ehitajas. TRÜ meeskonnaga tuli ta mitmel korral Eesti meistriks.

Tema poeg Tanel oli tosin aastat Eesti korvpallikoondise liige ja valiti 2008. aastal Eesti aasta korvpalluriks.

Toomas Teini ärasaatmine toimub laupäeval kell 15.00 Tartu Pauluse kirikus.