Kullamäe korjas 23 punkti, aga kõigi pilgud röövis vastaste tagamängija

Panevežyse klubi oli edukama alguse järel valdava osa mängust tagaajaja rollis, kuid veel viimase veerandi eel jäädi maha vaid nelja punktiga. Järelejäänud kümne minutiga vormistas Rytas aga kindla võidu.

Kullamäe oli aga 23 punktiga (kahesed 7/12, kolmesed 3/4) Lietkabelise resultatiivseim. Lisaks haaras ta neli lauapalli, jagas neli tulemuslikku söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas kolm korda palli ja tegi neli viga.

Täiesti pöörases hoos oli aga Rytase tagamängija Ignas Sargiunas, kelle arvele kogunes lausa 43 punkti. Euroopa korvpallis harukordse nähtuse taga oli suurepärane visketabavus, ta eksis vaid ühe korra ja tabas kõik üheksa kaugviset.

Teise Eesti mängija Siim-Sander Vene klubi Šiauliai jäi võõrsil alla Kaunase Žalgirisele 65:94 (15:22, 22:23, 20:25, 8:24). Vene mängis 16 minutit, aga pealeviskeid ei sooritanud, küll aga noppis ühe lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu ja tegi ühe vea.

Leedu kõrgliigas domineerib oodault Žalgiris (21-1), kellele järgnevad Rytas (13-8), Klaipeda Neptunas (12-9), Šiauliai (11-10), Lietkabelis (10-11) ja Gargdždai (10-12). Mihkel Kirvese klubi Jonava (4-18) on kindlalt viimane.