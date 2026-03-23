VIDEO | Rocco Robert Sheini värav sillutas Fredrikstadile tee võiduni

Simen Hestnesi omavärav kümnendal minutil viis Fredrikstadi juhtima ja 19. minutil kasvatas kodumeeskonna eduseisu Shein.

Algselt oli Fredrikstadi kasutada karistuslöök, Shein saatis palli kasti, kust see toimetati eemal. Teine tsenderdus ei toonud samuti kohe tulemust, aga lahtise palli sai eestlane ja toimetas selle väravasse.

Ka kaks ülejäänud väravat selles mängus sündisid juba esimesel poolajal: 23. minutil vähendas Teodor Haltvik külaliste kaotusseisu minimaalseks ja 31. minutil lõi Fredrikstadi kolmanda värava Johannes Nunez.

Tegemist oli Fredrikstadi hooaja esimese võiduga, sest avavoorus saadi võõrsil Tromsölt kindlalt 0:4 lüüa. Järgmise mängu peab meeskond pärast koondisepausi 7. aprillil võõrsil Aalesundiga.