VIDEO | Rocco Robert Sheini värav sillutas Fredrikstadile tee võiduni

Rocco Robert Shein (keskel) Autor/allikas: Fredrikstad Fotballklubb
Eesti jalgpallur Rocco Robert Sheini koduklubi Fredrikstad alistas Norra jalgpalli kõrgliiga teises voorus kodus KFUM Oslo meeskonna 3:1 ja kirjutas tabelisse esimese võidu.

Simen Hestnesi omavärav kümnendal minutil viis Fredrikstadi juhtima ja 19. minutil kasvatas kodumeeskonna eduseisu Shein.

Algselt oli Fredrikstadi kasutada karistuslöök, Shein saatis palli kasti, kust see toimetati eemal. Teine tsenderdus ei toonud samuti kohe tulemust, aga lahtise palli sai eestlane ja toimetas selle väravasse.

Ka kaks ülejäänud väravat selles mängus sündisid juba esimesel poolajal: 23. minutil vähendas Teodor Haltvik külaliste kaotusseisu minimaalseks ja 31. minutil lõi Fredrikstadi kolmanda värava Johannes Nunez.

Tegemist oli Fredrikstadi hooaja esimese võiduga, sest avavoorus saadi võõrsil Tromsölt kindlalt 0:4 lüüa. Järgmise mängu peab meeskond pärast koondisepausi 7. aprillil võõrsil Aalesundiga.

Toimetaja: Siim Boikov

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo