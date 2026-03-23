Laura Lizette Sander sprintis Belgias viiendaks

Jalgrattasport
Laura Lizette Sander.
Laura Lizette Sander. Autor/allikas: Ricardo Esteve/Rik foto
Jalgrattasport

Belgias teist korda peetud naiste ühepäevasõidul Midwest Cycling Classic (UCI 1.1; 137,6 km) pälvis Laura Lizette Sander (Hitec Products – Fluid Control) grupifinišis viienda koha.

Võistluse võitis hollandlanna Lonneke Uneken (VolkerWessels Cycling Team; 3:11.34), edestades sprindifinišis itaallannat Martina Alzinit (Cofidis Women Team), belglannat Helene Hesterist (Liv AlUla Jayco Women's Continental Team), poolatari Kaja Ryszi (Revvi-EGS Group-Velopro) ja Sandrit.

"Natuke jäi tulemus kripeldama, kuna poodiumikoht oli võimalik, aga pole hullu, sest suures pildis olen rahul! Ootan juba järgmisi võistluseid," ütles Sander.

Aidi Gerde Tuisk seekord tulemust kirja ei saanud.

Samuti Belgias peetud meesjuunioride velotuuri Guido Reybrouck Classick (UCI 2.1) teisel etapil (120,3 km) pälvis Sebastian Suppi (Cannibal – Victorious U19 Development Team) suures grupifinišis 21. koha. Võidu teenis kodupubliku rõõmuks Daan Wilmsen (Crabbe-Dstny U19; 2:39.22).

Velotuuri üldarvestuses pälvisid kaksikvõidu taanlased Julius Lövstrup Birkedal (Grenke – Auto Eder) ja Malthe Risbjerg (JEGG-SKIL-DJR; +0.11). Kolmanda koha sai poolakas Maksymilian Matyasik (Soudal Quick-Step U19; +0.11). Suppi kerkis teise etapiga 29. kohale (+0.48).

Toimetaja: Siim Boikov

