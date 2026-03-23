Ruben Voldi sõidud Itaalias ei kulgenud soovitult

Kvalifikatsiooni esimesest voorust pääses ALM Motorspordi võistkonna Honda Civic autoga võistelnud Ruben Volt nende tosina sõitja hulka, kes jagasid teises voorus omavahel parimad stardikohad. Kahjuks aga leitud autole head seadistust ja nii pidi eestlane leppima mõlemaks võistlussõiduks 12. stardikohaga, vahendab Autosport.ee.

"Kuna kvalifikatsiooni esimeses voorus oli autol taga liiga palju pidamist, siis tegime teiseks voorus seadetes muudatusi, aga need tegid asja veel hullemaks," nentis Volt.

Laupäevases avasõidus kulges 12. kohalt alustanud Voldi sõit esialgu päris edukalt ja tal õnnestus tõusta kaheksandaks, aga paar ringi enne finišit oli ta sunnitud rehvi purunemise tõttu tegema boksipeatuse ja see kukutas eestlase teise kümne lõppu.

Teises sõidus heitles Volt samuti koha eest esikümnes, aga kiirust autol polnud ja tulemuseks oli 10. koht. "Rada pidas pühapäeval veidi rohkem ja tegime taas veidi muudatusi, aga need polnud siiski piisavad," kommenteeris Volt.

"Väike kontakt ühe rivaaliga väänas ka roolivarda kõveraks ja pärast seda üritasin vaid hoida oma kohta. Järgmiseks korraks peab autoga midagi välja mõtlema, muidu läheb väga keeruliseks."

TCR Europe sarja teine etapp sõidetakse mai keskel Paul Ricardi rajal Prantsusmaal.