Väljakutseid pakkunud MotoGP etapi võitis Bezzecchi

27-aastane Bezzecchi alustas teiselt stardipositsioonilt, aga haaras peagi liidrikoha ja hoidis seda lõpuni. Kuigi pealtnäha tuli hooaja teine võit lihtsalt, siis nimetas itaallane oma nädalavahetust Brasiilias keeruliseks.

"See oli raske nädalalõpp, reede oli superraske, alustasime halvasti, oli raske motivatsiooni väga kõrgel hoida," tunnistas Bezzecchi. "Aga poisid tegid suurepärast tööd ja ma pingutasin üle piiri, et proovida kõike kompenseerida. Viimaks leidsime viisi, kuidas tsiklit fantastilisel moel paremaks muuta."

"Muutsin oma sõidu juures mõningaid detaile ja täna hommikul tundsin end paremini, nii et ütlesin: olgu, võib-olla võib proovida võidelda. See oli hämmastav võidusõit, olen üliõnnelik."

Tema ja Martin järel lõpetas kolmandana itaallane Fabio Di Giannantonio (Ducati; +3,780), kes suutis tõrjuda tiitlikaitsja Marc Marquezi (Ducati; +4,089) pjedestaalirünnakud.

Kahe aastakümne järel taas Brasiilia jõudnud etapp ei kulgenud viperusteta. Ayrton Senna ringraja sprindivõistlus - mille võitis Marquez - lükati stardipaiga juures avastatud augu tõttu tund aega edasi. Ka põhivõistlust lühendati kuumuse ja raja halvenenud seisukorra tõttu 31 ringilt 23-le.

Kahe etapi järel hoiab Bezzecchi 56 punktiga liidrikohta. Järgnevad Martin 45 ja teine hispaanlane Pedro Acosta (KTM) 42 punktiga.

Juba algaval nädalal võistlevad maailma paremad ringrajasõitjad Ameerika Ühendriikides Austinis.