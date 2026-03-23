Väljakutseid pakkunud MotoGP etapi võitis Bezzecchi

Motosport
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Motosport

Mootorrataste ringrajasõidu MM-sarja MotoGP hooaja teise etapi võitis itaallane Marco Bezzecchi (Aprilia; 30.19,760), kes edestas lühendatud jõuproovil 3,231 sekundiga võistkonnakaaslast Jorge Martinit.

27-aastane Bezzecchi alustas teiselt stardipositsioonilt, aga haaras peagi liidrikoha ja hoidis seda lõpuni. Kuigi pealtnäha tuli hooaja teine võit lihtsalt, siis nimetas itaallane oma nädalavahetust Brasiilias keeruliseks.

"See oli raske nädalalõpp, reede oli superraske, alustasime halvasti, oli raske motivatsiooni väga kõrgel hoida," tunnistas Bezzecchi. "Aga poisid tegid suurepärast tööd ja ma pingutasin üle piiri, et proovida kõike kompenseerida. Viimaks leidsime viisi, kuidas tsiklit fantastilisel moel paremaks muuta."

"Muutsin oma sõidu juures mõningaid detaile ja täna hommikul tundsin end paremini, nii et ütlesin: olgu, võib-olla võib proovida võidelda. See oli hämmastav võidusõit, olen üliõnnelik."

Tema ja Martin järel lõpetas kolmandana itaallane Fabio Di Giannantonio (Ducati; +3,780), kes suutis tõrjuda tiitlikaitsja Marc Marquezi (Ducati; +4,089) pjedestaalirünnakud.

Kahe aastakümne järel taas Brasiilia jõudnud etapp ei kulgenud viperusteta. Ayrton Senna ringraja sprindivõistlus - mille võitis Marquez - lükati stardipaiga juures avastatud augu tõttu tund aega edasi. Ka põhivõistlust lühendati kuumuse ja raja halvenenud seisukorra tõttu 31 ringilt 23-le.

Kahe etapi järel hoiab Bezzecchi 56 punktiga liidrikohta. Järgnevad Martin 45 ja teine hispaanlane Pedro Acosta (KTM) 42 punktiga.

Juba algaval nädalal võistlevad maailma paremad ringrajasõitjad Ameerika Ühendriikides Austinis.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

GALERIID

leia meid facebookist

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo