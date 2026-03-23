Washington Wizardsi kurb seeria ei taha lõppeda

New York Knicks - Washington Wizards
Korvpalliliigas NBA kaotas Washington Wizards võõrsil New York Knicksile 113:145 (27:32, 25:36, 29:37, 32:40) ja sai tabelisse juba 16. kaotuse järjest.

Sel hooajal kõigil kolmel korral kindlalt Washingtonist jagu saanud New Yorgi parim oli 26 punkti ja 16 lauapalliga Karl-Anthony Towns. 23 punktiga panustas Jalen Brunson. Washingtoni kasuks viskas Jaden Hardy 25 silma.

Sama halvasti käib käsi ka Indiana Pacersil, kel samuti kirjas 16 kaotust järjest. Need kaks meeskonda on võiduprotsendilt ka NBA kaks viimast ja mõlemal on kadunud ka teoreetiline šanss sõelmängudele jõuda. Lisaks ei pääse neile kindlasti Brooklyn Nets, Utah Jazz ega Sacramento Kings.

Nikola Jokic viskas 22 punkti, võttis 14 lauapalli ja jagas 14 resultatiivset söötu ning aitas Denver Nuggetsi kodus 128:112 (42:40, 33:29, 32:24, 21:19) võiduni Portland Trail Blazersi üle.

Tulemused: Denver - Portland 128:112, Sacramento - Brooklyn 126:122, New York - Washington 145:113, Boston - Minnesota 92:102, Phoenix - Toronto 120:98.

Toimetaja: Siim Boikov

Washington Wizardsi kurb seeria ei taha lõppeda

