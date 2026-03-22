Andrea Roots kaotas paarismängu finaalis

Andrea Roots
Andrea Roots Autor/allikas: Eesti Tennise Liit/Igor Pissarev
Andrea Roots mängis Sharm El Sheikhis karjääris kolmandat korda ITF-i W15 turniiri paarismängu finaalis, aga pidi koos Tanisha Kashyapiga (India) vastu võtma kaotuse.

Kashyap/Roots kaotasid finaalis USA paarile Victoria Mulville/Ava Hrastar 6:7, 2:6. Ameeriklannad olid poolfinaalis välja lülitanud esimese asetusega paari, kirjutas tennisnet.ee.

Finaalis juhtisid Kashyap ja Roots esimeses setis 5:2, aga kaotasid kindlalt kõik kolm järgmist geimi, nende hulgas ka ühe servigeimi. Teises setis olid Kashyap/Roots veel murdega ees 2:1, kuid siis võitsid ameeriklannad viis geimi järjest. Seega kuulus mõlemas setis lõpp vastastele.

Roots mängis esimest korda ITF-i turniiri finaalis 2023. aastal koos leedulanna Patricija Paukštytega, kuid võitu ei saadud. Roots võitis oma ainsa tiitli eelmise aasta oktoobris samuti Sharm El Sheikhis koos Eva Zabolotnajaga (Moldova).

Andrea Roots kaotas paarismängu finaalis

