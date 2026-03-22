Andrea Roots kaotas paarismängu finaalis

Kashyap/Roots kaotasid finaalis USA paarile Victoria Mulville/Ava Hrastar 6:7, 2:6. Ameeriklannad olid poolfinaalis välja lülitanud esimese asetusega paari, kirjutas tennisnet.ee.

Finaalis juhtisid Kashyap ja Roots esimeses setis 5:2, aga kaotasid kindlalt kõik kolm järgmist geimi, nende hulgas ka ühe servigeimi. Teises setis olid Kashyap/Roots veel murdega ees 2:1, kuid siis võitsid ameeriklannad viis geimi järjest. Seega kuulus mõlemas setis lõpp vastastele.

Roots mängis esimest korda ITF-i turniiri finaalis 2023. aastal koos leedulanna Patricija Paukštytega, kuid võitu ei saadud. Roots võitis oma ainsa tiitli eelmise aasta oktoobris samuti Sharm El Sheikhis koos Eva Zabolotnajaga (Moldova).