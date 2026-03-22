X!

Tiitlikaitsja Flora sai teise kaotuse järjest

Tallinna FC Flora
Tallinna FC Flora jäi jalgpalli Premium liiga kolmandas voorus võõrsil alla Harju JK Laagrile 0:2 ja sai tabelisse teise kaotuse järjest.

Kuigi Flora hoidis 77 protsenti ajast palli ja teenis kümme nurgalööki, siis 16 pealelöögist lendas raamidesse vaid kolm. Harju kasutas oma võimalused paremini ära ja teenis kolm punkti.

Pärast väravateta avapoolaega tabasid kodumeeskonna ridades Ramol Sillamaa (51. minutil) ja Karl-Erik Ennuste (90+6. minutil).

Seni polnud Harju kõrgliigas Flora vastu veel punktigi teeninud: nii 2023. kui ka 2025. aastal kaotati kõik neli mängu. Eelmisel hooajal jäi väravate koondvaheks 3:12.

Harjule tähistas see ühtlasi hooaja teist võitu: avavoorus saadi võõrsil jagu Narva JK Transist 2:1, aga teises voorus kaotati kodus Tallinna FCI Levadiale 1:3.

Toimetaja: Siim Boikov

