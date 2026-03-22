Miamis oli favoriitide ringil hea päev

Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX / Dubreuil Corinne/ABACA
Miamis toimuval kõrgetasemelisel tenniseturniiril tagasid meesüksikmängus koha kolmandas ringis teisena paigutatud itaallane Jannik Sinner ja kolmanda asetusega sakslane Alexander Zverev.

Sinner (ATP 2.) sai turniiri teises ringis jagu Bosnia ja Hertsegoviina esireket Damir Dzumhurist (ATP 76.) 6:3, 6:3. Esimeses setis murdis itaallane korra ja teises kaks korda vastase pallingu. Dzumhur oma ainsat murdevõimalust ei realiseerinud.

Zverev (ATP 4.) oli parem ameeriklasest Martin Dammist (APT 133.) 6:2, 6:4. Sakslane murdis maailma teise saja mängija servi kokku kolmel korral, ameeriklasel säärast võimalust ei tekkinudki.

Naiste turniiril rõõmustasid kodupublikut kohalikud lootused Coco Gauff ja Jessica Pegula. Maailma neljas reket Gauff sai mõningaste raskustega jagu 105. kohal paiknevast kaasmaalasest Alycia Parkist 3:6, 6:0, 6:1 ja Pegula (WTA 5.) alistas britt Francesca Jonesi (WT 93.). Ameeriklanna juhtis 41. minuti järel 6:1, 3:0, mispeale vastane loobus.

Kui meeste turniiril on kõik kolm kõrgemat asetust - lisaks Sinnerile ja Zverevile ka Carlos Alcaraz - veel konkurentsis, siis naiste seas kaotas teisena paigutatud Iga Swiatek juba oma esimeses matšis kaasmaalannale Magda Linettele. Küll aga jätkavad maailma esinumber Arina Sabalenka ja kolmanda asetusega Jelena Rõbakina.

Toimetaja: Siim Boikov

