Kevadise Otepää maratoni võitsid Hektor Uustalo ja Siiri Pilt

Eesti vanima järjepidevalt toimunud maratoni ehk Otepää maratoni võitis Hektor Uustalo. 53. korda toimunud jooksumaratoni võitja aeg oli 3:12.29.

Teise koha pälvis alles mullu oma esimese maratoni läbinud Ain Einar Kaugesalu, jäädes võitjast maha viie minuti ja 50 sekundiga (3:18.19). Kolmandana lõpetas Erkki Etverk, tema tulemuseks 3:28.49, vahendab Marathon100.com.

Naistest oli kiireim Siiri Pilt, kellele märgiti tulemuseks 3:53.32. Teise koha sai ajaga 3:57.24 Elza Pilt, talle järgnes kolmandana Ulvi Lond (5:21.58).

Poolmaratonis võttis kindla võidu Lauri Enn (1:26.10). Teise koha pälvis Rain Vellerind (1:51.40) ja kolmanda Indrek Heinla (1:54.53). Naistest võitis poolmaratoni Maria Sarv ajaga 2:04.18. Esikolmikusse mahtusid veel Airen Linda Ernits (2:12.35) ja Imbi Joasaar (3:01.03).

Otapää maraton toimus tänavu suurepäraste ilmaoludega, soojanäit kerkis päeva peale koguni 11 kraadini. Vaatamata sellele peeti samal ajal maratoni stardipaigas ka Eesti meistrivõistlusi suusatamises.

Järgmine Eesti jooksumaraton, Janeki maraton, toimub 25. aprillil ja seal on kavas nii maraton, poolmaraton kui ka 5 km distants.

Toimetaja: Siim Boikov

Kergejõustiku uudised

11:30

Kevadise Otepää maratoni võitsid Hektor Uustalo ja Siiri Pilt

10:31

VAATA OTSE | Viievõistluse kõrval toimub kaks finaali, rajale tuleb Verlin Uuendatud

21.03

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas Uuendatud

21.03

Karalis proovis Duplantisele lahingut anda, rekordit ei sündinud Uuendatud

20.03

Roosleht lõpetas avapäeva seitsmendana, meeste sprindi võitis ameeriklane

20.03

Kronbergs jooksis sise-MM-il Eesti rekordi

20.03

Mahutšihh tuli taas sisemaailmameistriks, hõbeda võitis kolm naist

19.03

Verlin MM-i eel: konkurents on ausalt öeldes hullumeelne

19.03

VAATA | TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja teine etapp peeti Tallinnas

18.03

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

17.03

Kaks dopingukaristust ära kandnud eksmaailmameister võistleb sise-MM-il

16.03

Mülla tuli NCAA meistrivõistlustel teiseks, Morozov sai üheksanda koha

15.03

Pariisi OM-finalist jooksis maratonidebüüdil kõigi aegade teise aja

14.03

TV10 sarjas langes Hans-Christian Hausenbergile 16 aastat kuulunud rekord

14.03

Liisa-Maria Lusti krooniti viievõistluses NCAA sisemeistriks

13.03

TV 10: Kristjan Kanter tegi Võrus pere parima tulemuse

12.03

TV 10: Adeele Lehismets tahab ema rahvusrekordi üle joosta

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

12.03

Eesti heitjad testivad vormi Küprosel Euroopa karikavõistlustel

11.03

Kergejõustiku sise-MM-il osaleb neli Eesti sportlast

sport.err.ee uudised

12:32

Miamis oli favoriitide ringil hea päev

12:05

Max Verstappeni põige kereautodele kulmineerus disklahviga

11:30

Kevadise Otepää maratoni võitsid Hektor Uustalo ja Siiri Pilt

11:13

Ogier: ma ei saa kinnitada, et olen 2027. aastal stardirivis

10:41

Sedapuhku kurvastas Liverpooli 35-aastane Danny Welbeck

10:31

VAATA OTSE | Viievõistluse kõrval toimub kaks finaali, rajale tuleb Verlin Uuendatud

10:07

Ingrid Neel alustas Miamis raske võiduga

09:38

TÄNA OTSE | Kas Lägreid teebki hooaja lõpus puhta vuugi?

09:21

TÄNA OTSE | Levadia - Paide pakub huvitava treeneriduelli

09:01

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Regina Ermitsal hooaja viimane MK-sõit?

08:42

LeBron James tõusis NBA ajaloo kõige kogenumaks mängijaks

00:49

Galerii: Hokifinaal on Ida-Virumaa klubide siseasi Uuendatud

21.03

Rannula klubi sai valusa lisaajakaotuse, Suurorg oli Trefli resultatiivseim

21.03

EOK jätkab Minu Sportlane platvormi arendamist

21.03

Viimati enne jõule vastasele alla jäänud Käidi klubi sai aasta esimese kaotuse

21.03

Lägreid alistas sentimeetrite mängus Perrot' ja jätkab võiduseeriat Uuendatud

21.03

Eesti käsipallikoondis pani Küprose kindlalt paika Uuendatud

21.03

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas Uuendatud

21.03

Karalis proovis Duplantisele lahingut anda, rekordit ei sündinud Uuendatud

21.03

Naiste hokis peeti esimesed poolfinaalid, Everesti väravavaht tegi hiilgemängu

