Kevadise Otepää maratoni võitsid Hektor Uustalo ja Siiri Pilt

Eesti vanima järjepidevalt toimunud maratoni ehk Otepää maratoni võitis Hektor Uustalo. 53. korda toimunud jooksumaratoni võitja aeg oli 3:12.29.

Teise koha pälvis alles mullu oma esimese maratoni läbinud Ain Einar Kaugesalu, jäädes võitjast maha viie minuti ja 50 sekundiga (3:18.19). Kolmandana lõpetas Erkki Etverk, tema tulemuseks 3:28.49, vahendab Marathon100.com.

Naistest oli kiireim Siiri Pilt, kellele märgiti tulemuseks 3:53.32. Teise koha sai ajaga 3:57.24 Elza Pilt, talle järgnes kolmandana Ulvi Lond (5:21.58).

Poolmaratonis võttis kindla võidu Lauri Enn (1:26.10). Teise koha pälvis Rain Vellerind (1:51.40) ja kolmanda Indrek Heinla (1:54.53). Naistest võitis poolmaratoni Maria Sarv ajaga 2:04.18. Esikolmikusse mahtusid veel Airen Linda Ernits (2:12.35) ja Imbi Joasaar (3:01.03).

Otapää maraton toimus tänavu suurepäraste ilmaoludega, soojanäit kerkis päeva peale koguni 11 kraadini. Vaatamata sellele peeti samal ajal maratoni stardipaigas ka Eesti meistrivõistlusi suusatamises.

Järgmine Eesti jooksumaraton, Janeki maraton, toimub 25. aprillil ja seal on kavas nii maraton, poolmaraton kui ka 5 km distants.