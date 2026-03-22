Ogier: ma ei saa kinnitada, et olen 2027. aastal stardirivis

42-aastane prantslane pole enam palju hooaega MM-sarjas täiskoormusega võistelnud ja loogiline oleks lõpetada käimasoleva hooaja järel, sest 2027. aastal tulevad areenile täiesti uue põlvkonna masinad.

"Toyotal on järgmiseks aastaks auto, aga ma pole seda veel testinud. See ei ole mul hetkel plaanides," sõnas Ogier Belgia ringhäälingule RTBF. "Me hakkame otsi kokku tõmbama. Ma ei kinnitada, et olen 2027. aastal stardirivis. Hetkel on endiselt kirge ala vastu, aga elus on ka muid asju. Ma olen selle asja sees olnud kauem kui plaanisin. Võtan veel mõne kuu otsustamiseks."

Tuleval aastal tulevad välja WRC27 masinad, mis baseeruvad praegustel Rally2 autodel. Ogier isiklikult aga muudatuste üle väga elevil ei ole. "Autod astuvad sammu tagasi. Kõige tähtsam on, et põhikategoorias oleks palju osalejaid ja nii paljude sõitjate vahel kui võimalik ka tihedad heitlused," jätkas ta.

"Tehniliselt ei tekita autod samasugust kirge nagu praegused. Vähestel sõitjatel on nende kohta positiivset öelda."

Käimasoleval hooajal on peetud kolm MM-etappi ja Ogier on osalenud neist kahel. Avaetapil Monte Carlos tuli ta kolmandaks, aga ei pääsenud hiljuti Keenias kümne hulka.