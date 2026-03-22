Ogier: ma ei saa kinnitada, et olen 2027. aastal stardirivis

Autoralli
Sebastien Ogier
Sebastien Ogier
Autoralli

Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier andis mõista, et uue põlvkonna masinate roolis ei pruugi teda enam näha.

42-aastane prantslane pole enam palju hooaega MM-sarjas täiskoormusega võistelnud ja loogiline oleks lõpetada käimasoleva hooaja järel, sest 2027. aastal tulevad areenile täiesti uue põlvkonna masinad.

"Toyotal on järgmiseks aastaks auto, aga ma pole seda veel testinud. See ei ole mul hetkel plaanides," sõnas Ogier Belgia ringhäälingule RTBF. "Me hakkame otsi kokku tõmbama. Ma ei kinnitada, et olen 2027. aastal stardirivis. Hetkel on endiselt kirge ala vastu, aga elus on ka muid asju. Ma olen selle asja sees olnud kauem kui plaanisin. Võtan veel mõne kuu otsustamiseks."

Tuleval aastal tulevad välja WRC27 masinad, mis baseeruvad praegustel Rally2 autodel. Ogier isiklikult aga muudatuste üle väga elevil ei ole. "Autod astuvad sammu tagasi. Kõige tähtsam on, et põhikategoorias oleks palju osalejaid ja nii paljude sõitjate vahel kui võimalik ka tihedad heitlused," jätkas ta.

"Tehniliselt ei tekita autod samasugust kirge nagu praegused. Vähestel sõitjatel on nende kohta positiivset öelda."

Käimasoleval hooajal on peetud kolm MM-etappi ja Ogier on osalenud neist kahel. Avaetapil Monte Carlos tuli ta kolmandaks, aga ei pääsenud hiljuti Keenias kümne hulka.

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

11:13

Ogier: ma ei saa kinnitada, et olen 2027. aastal stardirivis

18.03

Keenia ralli tuleviku kohal on küsimärgid

16.03

Autoralli MM-sari laieneb Šotimaale

16.03

Tänak ja Rovanperä on Katsuta üle uhked: esimene on nüüd kirjas!

15.03

Paltser Virvese võidust: WRC2 on väga hea võimalus oma talendi näitamiseks

15.03

Virves võitis Safari ralli WRC2 kategooria, Katsutale esimene täistabamus

14.03

Karmi Keenia rallit juhib Katsuta, Virves absoluutarvestuses viies

13.03

Virves oma klassi liider, üldvõidu eest heitlevad Solberg ja Ogier

13.03

Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene

12.03

Keenia rallit läks juhtima Solberg, Virves WRC2 klassis kolmas

12.03

Jürgenson ja Virves näitasid Keenia ralli soojendusel head minekut

10.03

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

06.03

Virves avab hooaja Keenias: tuleb olla valmis igasugusteks ootamatusteks

05.03

Tänak aitab Katsutal esimest rallivõitu jahtida: ta aina helistab!

02.03

Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

sport.err.ee uudised

12:32

Miamis oli favoriitide ringil hea päev

12:05

Max Verstappeni põige kereautodele kulmineerus disklahviga

11:30

Kevadise Otepää maratoni võitsid Hektor Uustalo ja Siiri Pilt

11:13

Ogier: ma ei saa kinnitada, et olen 2027. aastal stardirivis

10:41

Sedapuhku kurvastas Liverpooli 35-aastane Danny Welbeck

10:31

VAATA OTSE | Viievõistluse kõrval toimub kaks finaali, rajale tuleb Verlin Uuendatud

10:07

Ingrid Neel alustas Miamis raske võiduga

09:38

TÄNA OTSE | Kas Lägreid teebki hooaja lõpus puhta vuugi?

09:21

TÄNA OTSE | Levadia - Paide pakub huvitava treeneriduelli

09:01

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Regina Ermitsal hooaja viimane MK-sõit?

08:42

LeBron James tõusis NBA ajaloo kõige kogenumaks mängijaks

00:49

Galerii: Hokifinaal on Ida-Virumaa klubide siseasi Uuendatud

21.03

Rannula klubi sai valusa lisaajakaotuse, Suurorg oli Trefli resultatiivseim

21.03

EOK jätkab Minu Sportlane platvormi arendamist

21.03

Viimati enne jõule vastasele alla jäänud Käidi klubi sai aasta esimese kaotuse

21.03

Lägreid alistas sentimeetrite mängus Perrot' ja jätkab võiduseeriat Uuendatud

21.03

Eesti käsipallikoondis pani Küprose kindlalt paika Uuendatud

21.03

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas Uuendatud

21.03

Karalis proovis Duplantisele lahingut anda, rekordit ei sündinud Uuendatud

21.03

Naiste hokis peeti esimesed poolfinaalid, Everesti väravavaht tegi hiilgemängu

loetumad

21.03

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas Uuendatud

21.03

Lägreid alistas sentimeetrite mängus Perrot' ja jätkab võiduseeriat Uuendatud

21.03

Eesti käsipallikoondis pani Küprose kindlalt paika Uuendatud

21.03

Öbergid ja Simon heitlesid viimases jälituses pingeliselt, Ermits 40 seas Uuendatud

21.03

Rootsi koondise lasketreenerist saab talumees: see on unistuste amet

20.03

Leedu endine laskesuusataja suri 27 aasta vanuselt

21.03

35-aastane Pellegrino astus üle mitme hooaja taas kõrgeimale astmele

08:42

LeBron James tõusis NBA ajaloo kõige kogenumaks mängijaks

10:31

VAATA OTSE | Viievõistluse kõrval toimub kaks finaali, rajale tuleb Verlin Uuendatud

21.03

Karalis proovis Duplantisele lahingut anda, rekordit ei sündinud Uuendatud

