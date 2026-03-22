Sedapuhku kurvastas Liverpooli 35-aastane Danny Welbeck

Brightoni kangelaseks kerkis Danny Welbeck, kes tegi skoori 14. ja 56. minutil. 35-aastane ründeveteran on viimase viie mängu peale saanud kirja neli väravat ja kokku on tal sel hooajal neid kogunenud terve tosin, mis tähistab endise Man Unitedi ja Arsenali palluri rekordit.

Liverpoolile ei olnud abi ka hooaja eel meeskonnaga liitunud ungarlasest kaitsemängija Milos Kerkezi teisest tabamusest Inglismaa klubi särgis. See sündis kohtumise 30. minutil ja seadis tol hetkel jalule viigiseisu.

Liverpool on aga Inglismaa kõrgliigas viimasest kolmest mängust kaks kaotanud ja ühe viigistanud ning hoiab tabelis viiendat kohta, mis jätaks nad esimestena Meistrite liiga kohalt välja.

Küll aga liigub selles suunas kolmandat positsiooni hoidev Manchester United, kes küll piirdus võõrsil Bournemouthi vastu 2:2 viigiga. Seejuures läksid külalised kaks korda juhtima, aga eduseisu hoida ei suudetud.

Tabelis kuuendal positsioonil olev Chelsea ei saanud pärast Meistrite liigas selget väljalangemist lohutust ka koduses liigas, sest võõrsil tuli tunnistada Evertoni lausa 3:0 üleolekut. Kõige rohkem karistas pealinlasi Beto, kes lõi kaks väravat ja andis ühe resultatiivse söödu.

Inglismaa kõrgliigat juhib Arsenal (31 mängu; 70 punkti), kellele järgnevad Manchester City (30; 61), Manchester United (31; 55), Aston Villa (30; 51), Liverpool (31; 49) ja Chelsea (31; 48).