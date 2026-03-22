Ingrid Neel alustas Miamis raske võiduga

Kaitstud reitinguga põhitabelisse pääsenud Neel ja tema Indoneesia partner Aldila Sutjiadi alistasid esimeses ringis ameeriklannad Hailey Baptiste'i ja Peyton Stearnsi 6:2, 6:7 (4:7), 10:6.

Kui esimese seti võitsid Neel ja Sutjiadi üsna kindlalt, siis teine möödus tasavägiselt. Seisul 4:5 olid vastastel siiski kaks sett-palli, mis suudeti aga tõrjuda.

Sett kulges kiiresse lõppmängu ja seal olid Neel - Sutjiadi 3:1 juhtimas, aga Baptiste - Stearns teenisid viis punkti järjest ja sellest seisust enam välja ei tuldud.

Otsustava seti otsustavatel hetkedel olid aga just Neel - Sutjiadi paremad, kaotusseisust 5:6 lõpetati kohtumine viie punktivõiduga järjest.

Turniiri kõrgeim asetus on Itaalia paaril Sara Errani - Jasmine Paolini.