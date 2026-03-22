X!

Ingrid Neel alustas Miamis raske võiduga

Eesti tennisist Ingrid Neel alustas edukalt Miamis toimuvat kõrgetasemelist WTA paarismänguturniiri.

Kaitstud reitinguga põhitabelisse pääsenud Neel ja tema Indoneesia partner Aldila Sutjiadi alistasid esimeses ringis ameeriklannad Hailey Baptiste'i ja Peyton Stearnsi 6:2, 6:7 (4:7), 10:6.

Kui esimese seti võitsid Neel ja Sutjiadi üsna kindlalt, siis teine möödus tasavägiselt. Seisul 4:5 olid vastastel siiski kaks sett-palli, mis suudeti aga tõrjuda.

Sett kulges kiiresse lõppmängu ja seal olid Neel - Sutjiadi 3:1 juhtimas, aga Baptiste - Stearns teenisid viis punkti järjest ja sellest seisust enam välja ei tuldud.

Otsustava seti otsustavatel hetkedel olid aga just Neel - Sutjiadi paremad, kaotusseisust 5:6 lõpetati kohtumine viie punktivõiduga järjest.

Turniiri kõrgeim asetus on Itaalia paaril Sara Errani - Jasmine Paolini.

Toimetaja: Siim Boikov

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo