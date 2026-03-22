X!

TÄNA OTSE | Kas Lägreid teebki hooaja lõpus puhta vuugi?

Laskesuusatamine
Täna kell 16.30 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-etapilt Oslo Holmenkollenis, kus on kavas meeste 15 km ühisstardist sõit. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader.

Kokku läheb rajale 30 laskesuusatajat, kelle seas eestlasi ei ole. Nende seas on ka MK-sarja üldvõitja Eric Perrot, kes ilmselt teenib ka ühisstardist sõitude parima auhinna. Nimelt on tal enne sõitu koos 240 punkti ehk 94 enam kui norralasel Johan-Olav Botnil.

Palju huvitavam küsimus on aga, kas Sturla Holm Lägreid lõpetab hooaja kuue võiduga järjest. Pärast olümpiat MK-sarjas suurepärast taset näidanud norralane võitis ühisstardist sõidu Kontiolahtis, mõlemad individuaaldistantsid Otepääl ja oli ka Oslos parim nii sprindis kui ka jälitussõidus.

Tugevate tegijate sekka tuleb arvestada veel rootslased Sebastian Samuelsson ja Martin Ponsiluoma, prantslased Emilien Jacquelin ja Quentin Fillon Maillet ning norralased Vetle Sjaastad Christansen, Johannees Dale-Skjevdal ja Martin Uldal.

Toimetaja: ERR Sport

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo